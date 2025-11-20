TORREVIEJA
Torrevieja acoge seis citas culturales este fin de semana con 4.500 espectadores
El Auditorio Internacional y Teatro Municipal programan DJ Symphonic & Royal Concert Orchestra, XIX Encuentro Flamenco “Ciudad de Torrevieja”, Flamenco & Sal, el concierto de Santa Cecilia de la Unión Musical Torrevejense, Harry On Ice y gala homenaje a “Peperrín”.
Torrevieja acoge este fin de semana una intensa agenda cultural con eventos musicales, flamencos y solidarios: concierto sinfónico-electrónico DJ Symphonic & Royal Concert Orchestra, con las entradas agotadas, XIX Encuentro Flamenco, Flamenco & Sal con degustación, homenaje a Casanovas por la Unión Musical Torrevejense, Harray on Ice y gala homenaje a “Peperrín” de la mano de Afecáncer.
Este viernes, 21 de noviembre, se celebran dos eventos simultáneos a las 20:00: en el Auditorio Internacional, DJ Symphonic & Royal Concert Orchestra ofrecerá una reinterpretación sinfónica de éxitos de Coldplay, Avicii, Daft Punk, Queen, ABBA y otros, con entradas agotadas y una segunda función ya programada para abril de 2026.
Flamenco
En el Teatro Municipal, tendrá lugar, por su parte, la XIX edición del Encuentro Flamenco “Ciudad de Torrevieja”, organizado por la Casa de Andalucía “Rafael Alberti”, con la participación de Miguel de Tena (Premio Lámpara Minera), la cantaora Rocío Martínez, los guitarristas Juan Antonio Mateos, Domingo Muñoz “El Parra” y Antonio Patrocinio, y los bailaores Fran Serrano y Blanca Herreros.
El sábado 22, a las 12:30 en los Jardines del Auditorio Internacional, se celebrará Flamenco & Sal: “Flamenco y Compás”, con Abraham Chaskio (cante), Juan Moreno (guitarra), y las bailaoras Martina “La Ibicenca” y Bella Martínez, acompañado de degustación de vino/cava y una zona gastronómica con la opción de la Spain Tasting Box (15 € con reserva previa).
UMT
El domingo 23, a las 12:00, la Unión Musical Torrevejense ofrecerá su tradicional concierto de Santa Cecilia en el Teatro Municipal —con entradas agotadas—, dedicado al maestro Francisco Casanovas y con la dirección invitada de Armando Bernabéu. A las 16:00 y 19:00 h, regresa al Auditorio Internacional Harry On Ice, espectáculo de circo contemporáneo y patinaje inspirado en el universo de Harry Potter, con la función de las 19:00 ya agotada. A las 18:30 h, el Teatro Municipal acogerá la gala homenaje a José Miguel Gómez “Peperrín”, organizada por AFECÁNCER con entrada solidaria (10 €), en reconocimiento a su legado musical y cultural en Torrevieja.
Las entradas disponibles pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal y en www.culturatorrevieja.com . Todos los eventos forman parte de la programación de Cultura Torrevieja (Medipro-Esatur), la empresa adjudicataria de la organización de la programación cultural del Ayuntamiento de Torrevieja.
