Vegara ordena a los ediles responder al Síndic de Greuges tras una llamada de atención de Luna

Toque de atención del Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Orihuela. El tirón de orejas ha surtido efecto. Después de que Alcaldía recibiera una llamada telefónica de la institución, el Consistorio ha remitido un correo electrónico a todas las concejalías pidiendo la colaboración de todas las áreas municipales.

El órgano que dirige Ángel Luna llamó a la Alcaldía, que ostenta Pepe Vegara, para poner de manifiesto "el incumplimiento reiterado de las peticiones de informes y alegaciones en los diversos procedimientos de quejas que se instan por los ciudadanos ante el Síndic de Greuges".

Este hecho está abocando a que "seamos uno de los ayuntamientos más incumplidores de la Comunidad Valenciana", explica el correo electrónico, al que ha tenido acceso este periódico.

Por ello, el Defensor del Pueblo valenciano solicitó a la Administración local que ponga solución a esta situación. De ahí que Alcaldía, a su vez, haya pedido "la máxima colaboración de cada concejalía y, por ende, que cuando se haya notificado a cada centro gestor por el registro general la entrada de una queja del Síndic, se le dé la oportuna respuesta que se considere más adecuada".

Asimismo, se informa de que se le ha dado traslado al Síndic de Greuges del propio correo emitido para su conocimiento "en aras de acreditar la voluntad de colaboración de esta Administración municipal".

Vecinos

El no sabe o no contesta ha sido una constante en varios asuntos. Por ejemplo, cansados de la falta de respuesta en un 66% de los escritos y solicitudes de información que Unidos por la Costa realizó en el primer año de mandato de PP y Vox, la asociación vecinal del litoral oriolano elevó una queja al Síndic de Greuges ante lo que consideraba una vulneración de la normativa sobre transparencia y buen gobierno.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, cuya misión es velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la Administración local y autonómica, concluía en diciembre que se había "vulnerado el derecho a obtener una respuesta expresa de la Administración a la que se dirige, en el marco del derecho a una buena administración".

Por ello, Ángel Luna en su informe recordaba al Ayuntamiento de Orihuela "el deber legal de contestar en el plazo legalmente establecido, expresa y motivadamente, los escritos que los interesados presenten ante esa administración pública, de acuerdo con lo prevenido en la legislación".

Así, recomendaba al Consistorio que emitiera "una respuesta expresa, congruente y motivada a los escritos presentados por la persona interesada, abordando y resolviendo todas y cada una de las cuestiones expuestas, notificándole la resolución que se adopte, con expresión de las acciones que le cabe ejercer en caso de discrepancia con su contenido".

Oposición

El Defensor del Pueblo Valenciano reprobó también la manera de actuar del Ejecutivo oriolano por demorar el acceso a los expedientes al grupo municipal de Ciudadanos. Fue la formación naranja quien puso en conocimiento del Síndic este retraso en darle acceso a la información por parte de PP y Vox, lo que la edil Luisa Boné consideraba "injustificado". En una resolución, Luna daba la razón a Cs y desaprobaba la manera de actuar gobierno local ante una queja por la "opacidad y falta de transparencia y diligencia" en las respuestas desde el Ayuntamiento oriolano a sus peticiones de acceso a expedientes municipales.

Luisa Boné, en el centro, y el portavoz de Cs, José Aix, en un pleno / Tony Sevilla

Centro Oriol

También se ha dado en los escritos del AMPA Oriol hasta el punto de que el tirón de orejas del Síndic al Ayuntamiento llegaba por su "absoluta falta de colaboración", criticando además "el silencio del Consistorio en el transcurso de esta queja", que tachaba de "una absoluta falta de colaboración con esta institución al no haber dado respuesta a ninguna de las dos anteriores resoluciones en las que solicitábamos información sobre el nuevo centro ocupacional".

Reivindicaciones de la AMPA Oriol en el pleno del Ayuntamiento / Vega-baja.com

Por ello, y ante la falta de colaboración también "en otros expedientes", acababa haciéndole una advertencia: "Esta actitud se hará constar en las resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como en los informes anuales, especiales y extraordinarios que emita el Síndic de Greuges, en cuyo caso se indicará también la identidad de las personas responsables".

Las quejas se quedan en recomendaciones, eso sí, con la advertencia de que, de no seguirlas el gobierno de PP y Vox, será considerado "comportamiento hostil o sistemáticamente entorpecedor de las investigaciones llevadas a cabo por el Síndic".