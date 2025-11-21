Los árboles se abren paso entre la sillería protegida del puente de Carlos III de Rojales ante la inactividad del Ayuntamiento

Ficus, higueras y otras especies vegetales han echado raíces entre los sillares del puente de Carlos III, que marca el paisaje urbano de Rojales en el centro del casco urbano, sobre el río Segura y su azud. Algunas con un porte considerable para haber crecido en los laterales del muro de piedra labrada con origen en el siglo XVIII.

El equipo de gobierno socialista conoce la situación -fue alertado el pasado verano- sin que haya actuado. Pero conoce bien el impacto de la vegetación porque sí ha tenido que talar árboles en la misma ubicación en los últimos años, pero esta vez ha dejado pasar el tiempo.

La proliferación de vegetación sin mantenimiento se extiende a la zona de la noria en el puente y azud de Rojales / INFORMACIÓN

El alcalde Antonio Pérez (PSOE) aseguró este jueves que los árboles no crecen en el patrimonio protegido. Los ficus e higueras, asegura, se han abierto paso entre las placas de hormigón del cauce nuevo en el malecón. Las imágenes demuestran que también se extienden sobre el propio puente y el conjunto de sillares que alcanza la noria y el azud de riego, tal y como ha comprobado INFORMACIÓN.

Este puente, pero también el azud y la noria concentrados en la misma ubicación están declarados como Bien de Relevancia Local. El Ayuntamiento aseguró en 2017 que avanzaría en su declaración de Bien de Interés Cultural, incumpliendo esa promesa.

Se hará

El regidor asegura que se suele realizar una limpieza de vegetación anual en el entorno del río. Pero es algo que requiere un nivel de agua mínimo en el azud de riego tradicional situado en el mismo puente porque hay que actuar desde el lecho del río. También señaló que si no fuera porque puede causar algún daño a las placas el Ayuntamiento no retiraría los árboles del encofrado -del puente sí- teniendo en cuenta que el cauce urbano acabó con la vegetación de ribera del río en los años 90 del pasado siglo tras las obras contra inundaciones.

Los ficus se abren paso entre la sillería del puente de Carlos III de Rojales / INFORMACIÓN

Historia

Es un puente que sin buscarlo se encuentra en el centro de Rojales, porque es el corazón de su casco urbano y al margen de otros puentes que superan el río en otros tramos, sigue siendo el principal para conectar ambos márgenes. Cuenta con 24,5 metros de largo por 7 metros de ancho. Según figura en el informe por el que fue declarado Bien de Relevancia Local se compone de tres arcos carpaneles que se apoyan en unos pilares rectangulares; con un arco central de mayor tamaño. En la parte central y sobre la barandilla de poniente, hay un pedestal donde se colocó una lápida en jaspe negro con la inscripción conmemorativa del acontecimiento. En la inscripción se hace referencia al Rey, al Papa y al Obispo Don José Tormo quienes propiciaron la construcción del puente.

En ella se puede leer: “Reynando en España el S.D. Carlos III, governando la Yglesia Universal el SS. P. Pío VI, y siendo obispo de esta Diócesis de Orihuela el Ylmo. Sor. Don Joseph Tormo, obtenida la Real Cédula de aprobación a solicitud infatigable suia y anticipando la cantidad necesaria para la construcción de este puente, se empezó en el día 26 del mes de Julio del año 1787 y se concluyó el 23 de Octubre de 1790”.

Según la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ) que cuenta con un apartado de muestras del patrimonio de ingeniería civil española, Rojales perteneció al término municipal de Guardamar hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en que obtuvo el privilegio de Villa. Para comunicar los dos barrios del pueblo, separados por el río Segura, los vecinos construyeron un puente de palo y broza, en 1725, que "fue arrasado por una avenida de agua en 1733. Volvió a rehacerse, pero no duró mucho tiempo, ya que se destrozó en una nueva riada en 1750. Al obtener Rojales el título de Villa, uno de los primeros empeños del municipio fue la construcción de un puente sólido y digno". Puente que se dedicó a su impulsor, Carlos III.

Los ficus en el arranque del arco del puente / INFORMACIÓN

Según la información institucional que ofrece el Ayuntamiento de Rojales sobre el puente se trata de "una de las estampas más representativas de Rojales con sus magníficos pilares que cruzan el río Segura a semejanza de los pies de un gigante". Su construcción, detalla,"supuso quebrantar la separación natural impuesta por el rio y establecer, a través de sus tres grandes ojos bajo bóvedas de arco de campanel", la unión de las dos mitades del municipio. "Esta perfecta obra de sillería es, en la actualidad, uno de los elementos más significativos de la composición arquitectónica del municipio, constituyendo una ruta urbana de destacado interés para el visitante", asegura.