Orihuela ofrece a la Generalitat más de medio millón de metros cuadrados para construir el tercer colegio de la Costa

El Ayuntamiento de Orihuela ha trasladado a la Conselleria de Educación que dispone de más de 500.000 metros cuadrados de suelo dotacional exclusivamente en la Costa, distribuidos en 46 parcelas municipales, lo que permite ofrecer distintas alternativas para la construcción del edificio para el CEIP Nº 20, una necesidad educativa urgente en esta zona del municipio.

Para avanzar en este proyecto, los concejales de Urbanismo, Matías Ruiz, y de Educación, Vicente Pina, han mantenido en Alicante una reunión con el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena; el técnico de Infraestructuras de la Dirección Territorial, José David Gras, y el jefe del Servicio Educativo, Antonio Costa.

Durante el encuentro, los representantes municipales han ofrecido las 46 parcelas para que los técnicos autonómicos valoren cuál es la más adecuada para la construcción del centro escolar, dejando claro que el litoral dispone ya de suelo suficiente y preparado para iniciar sin demoras la tramitación del tercer colegio.

Esta iniciativa llega después de que Ruiz avanzara en el pleno de octubre que la Generalitat Valenciana había rechazado la propuesta que realizó hace un año. Se trataba de un terreno de 11.139 metros cuadrados en la calle Limonero, en la urbanización La Cuerda, que linda con Montezenia, para que el tercer colegio de la Costa se construya en ladrillo, unas obras que ya contempló el anterior Consell con 9 millones de inversión.

Este sector, que se aprobó en 2004, limita al norte con el PAU-25 y Castillo de Don Juan, al sur y este con Lomas de Cabo Roig y al oeste con un vial. El plan urbanístico recogía un total de 850 viviendas para albergar a casi 3.000 habitantes, con 14.719 metros cuadrados para equipamiento público sobre un global de 263.439.

Centro de salud de Villa Rosa

Además, el Ayuntamiento ha solicitado a la Conselleria de Educación la autorización o desafectación del uso educativo de la parcela de Villa Rosa para el segundo centro de salud en el litoral, lo que permitirá tramitar su uso sanitario conforme a la normativa vigente. "Al existir disponibilidad de suelo dotacional en la Costa, este procedimiento no supondrá ningún impedimento para el desarrollo educativo del área", ha comunicado el Consistorio.

El concejal de Urbanismo ha explicado que "la Costa tiene más de medio millón de metros cuadrados municipales y listos para su uso dotacional. Hoy hemos ofrecido a la Conselleria todas las opciones sobre la mesa para elegir la mejor ubicación del CEIP Nº 20".

Por su parte, el concejal de Educación ha subrayado que "la Costa no puede esperar más. Hemos demostrado que el Ayuntamiento está preparado y que el suelo ya está. Ahora es el momento de que la conselleria dé el siguiente paso".

"El Ayuntamiento continuará trabajando con la conselleria para que tanto el CEIP Nº 20 como el nuevo centro de salud de Villa Rosa avancen con agilidad y se atienda a la población creciente de Orihuela Costa", ha concluido la Administración local.