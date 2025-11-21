El pleno de Orihuela llega a la Costa por primera vez

Es la primera vez en la historia que un pleno se celebra en el litoral oriolano. Será la sesión plenaria del mes de noviembre, el próximo jueves a las 9.15 horas, en la sede del Ayuntamiento en Playa Flamenca. Los vecinos, por su parte, han respondido convocando una protesta, de la mano del Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC), el mismo día y a la misma hora para "denunciar el abandono, la desigualdad y la falta de respeto institucional que sufre la Costa".

Como ejemplo, citan que el litoral aporta más de 60 millones de euros al año, pero recibe menos de 30 millones en servicios e inversiones. Mientras, subraya la convocatoria, en Orihuela ciudad en solo dos años se han invertido más de 15 millones en más de 12 museos, centros culturales, dos orquestas filarmónicas, un conservatorio, una escuela de danza y más de 100 actividades culturales al año, compra y rehabilitación de edificios, subvenciones, fiestas, etc. "En Orihuela Costa, con la misma población, no se ha invertido en nada ni tenemos nada de lo que disfrutan en la ciudad", sostienen.

"Si pagamos los mismos impuestos, queremos los mismos servicios", inciden, a lo que añaden que "pagamos un impuesto de la basura de los más altos en España, pero la limpieza es claramente deficiente".

En este sentido, recuerdan que más de mil vecinos han solicitado por escrito su reducción, y el Ayuntamiento no ha contestado a nadie, pese a su obligación legal, recalcan. Así, habrá mesas informativas para recoger firmas y enviarlas a Europa para solicitar una reducción de la tasa.

"Los vecinos de Orihuela Costa seguimos dependiendo de un Ayuntamiento situado a 35 kilómetros que nos maltrata y nos considera vecinos sin derechos y residentes de tercera clase", concluyen.

La última protesta tuvo lugar en mayo, con motivo de la celebración de las juntas de los distritos X y XI de Orihuela Costa, que tienen carácter mensual aunque en esa ocasión llevaban cinco meses sin convocarse, alcanzando gran poder de convocatoria.

Vecinos del litoral en una protesta / Unidos por la Costa

Por su parte, la asociación Unidos por la Costa, que se ha situado como referente de la reivindicación vecinal del litoral oriolano, con más de mil asociados y 12.000 seguidores en su cuenta de Facebook, llega a la cita con un cambio en su presidencia.

Antes de elegir la nueva junta directiva en su asamblea anual, el hasta entonces presidente de la organización, Tomás Moreno, comunicó que daba por concluida su etapa y no se presentaba a la reelección tras más de cinco años dedicado a la asociación, al considerar que había llegado la hora de un relevo generacional para que siga evolucionando y alcance cotas cada vez más representativas, canalizando las propuestas vecinales sobre los problemas que les afectan en el territorio.

Tomás Moreno se despide como presidente de Unidos por la Costa en la última asamblea de la asociación / Información

La segregación, la constitución de un partido político, la contribución de Orihuela Costa a las arcas municipales y su retorno en servicios e infraestructuras (con un déficit anual de 15 millones de euros) o la reclamación por una tasa de basuras injusta, abusiva e ilegal, al no responder al criterio de que paga más quien contamina más, han sido temas centrales.

Nueva presidenta

Su nueva presidenta, María José Sánchez Crespo, miembro de la anterior junta directiva y de la asociación desde sus inicios, da la bienvenida al pleno. En su opinión, deberían celebrarse en el litoral al menos dos al año, pero reclama no solo una política de gestos, sino inversiones reales y resultados. En suma, reivindica que se invierta en proporción a la recaudación que aporta, sin migajas, para revertir los problemas en limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de viales, parques y áreas infantiles, playas, colegios, ramblas, etc.

A su juicio, la Costa ya no es solo un residencial de veraneo. Hay gente asentada que necesita servicios, como más y mejores centros educativos. No en vano, hay casi 30.000 censados y se estima que en realidad más de 60.000 residen de manera habitual aunque no estén empadronados.

Por eso, de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 incidirá en que el Ayuntamiento facilite el empadronamiento, al tiempo que promoverá el voto útil. Así, subraya que la asociación no tiene colores políticos, pero apoyará un partido que sea de la costa con el objetivo de que los intereses del litoral tengan la representatividad que merecen y se acabe con el abandono de décadas.

Hay que recordar que el PIOC, que en la junta de distrito X logró a cinco de los seis representantes, en las pasadas elecciones municipales se quedó, con 1.382 votos, a 100 papeletas de lograr un concejal.