La reforma de 745 viviendas con fondos de la UE en Torrevieja: una carrera contrarreloj hasta junio de 2026

Las obras de rehabilitación y mejora de eficiencia energética de 745 viviendas en Torrevieja, subvencionadas en diciembre de 2022 con 8,9 millones de euros en los barrios de Torresal, Colonia San Esteban y edificios de la calle Portalicos, no han comenzado. La adjudicación al estudio La Errería Architecture Office SLP del contrato del servicio de gestión de la oficina técnica del entorno residencial de rehabilitación programada (ERRP) a nivel de barrios, cuyo objetivo es redactar los proyectos y llevar a cabo la dirección de obras posteriores, se formalizó dos años y medio después de la concesión de los fondos, en mayo pasado Los concursos para adjudicar las propias obras todavía no se han licitado, aunque sí están avanzados, pero el plazo de ejecución de toda la actuación culmina el 30 de junio de 2006. También se ha aprobado una ordenanza municipal específica para regular estas otras. Poco más de siete meses para afrontar una actuación millonaria.

Del total de los 8.915.277 euros (IVA incluido), 7,1 los aporta el Gobierno de España a través del Ministerio de Transporte y Movilidad, receptor directo de la financiación europea, 383.000 euros la Generalitat Valenciana y 650.000 euros el Ayuntamiento de Torrevieja, que con esa cantidad asumió, además, la parte que debían aportar también los vecinos.

Sin eficiencia energética no hay obras

La subvención tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia energética de cada una de las viviendas con la sustitución de los calentadores convencionales por los aerotermos que rebajan el consumo energético en un 75 % empleando la captación de aire externo a la vivienda. Si bien presentan una singularidad: sin esa mejora energética el resto de actuaciones, las más relevantes por su cuantía y que pasan por la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios, instalación de un sistema de pavimento aislante y drenante en esas cubiertas, y, en su caso, el refuerzo estructural de los edificios y la retirada de amianto, no serán subvencionadas. Para ello es necesario que más del 40 % de los titulares de las viviendas estén de acuerdo con la sustitución del calentador doméstico para cumplir con la mejora de la eficiencia energética. Los propietarios no tienen que poner ni un euro. El Ayuntamiento decidió que la parte a aportar por los beneficiarios la sufragaría el municipio.

El retraso pone en peligro también la subvención de 968.000 euros destinada a la reurbanización de la Colonia San Esteban

Reurbanización en la Colonia San Esteban

Pese a la gratuidad de la operación, en Torrevieja, ciudad turística donde hasta las promociones inmobiliarias más antiguas tienen un componente de vivienda secundaria importante, el grado de aceptación de la propuesta está siendo discreto, lo que podría provocar que una parte importante de la subvención no se ejecute finalmente.

El equipo de gobierno espera que sí se llegue a tiempo para actuar en el barrio de Torresal. Sus edificios, promovidos a finales de los años sesenta por la empresa salinera, se sitúan frente al colegio Inmaculada, y fue conocido popularmente en su día como "las casas del Vietnam". Son un total de 48 viviendas en inmuebles que presentan muchas deficiencias y cuya mayor parte de residentes se encuentra en riesgo de vulnerabilidad.

Barrio de Torresal en Torrevieja que forma parte del plan de rehabilitación energética / Tony Sevilla

Otra de las características singulares de la propuesta en Torrevieja es que a la rehabilitación de la Colonia San Esteban, además de contemplar la eficiencia energética -los calentadores-, las placas solares, y la renovación de la estructura de edificios que suman 349 viviendas, está vinculada a una inversión de casi un millón de euros en la reurbanización del barrio, introduciendo como elemento diferenciador una "plataforma única que cosa todo el barrio a un mismo nivel, incluidos los servicios de instalaciones de saneamiento y drenaje, mejora del alumbrado público utilizando tecnología LED, así como también se plantea la renaturalización de la colonia incorporando elementos verdes como zonas ajardinadas y arbolado que mejores la percepción paisajística de los vecinos", según recoge el proyecto.

Esta última actuación también está en el aire a la espera de saber qué porcentaje de vecinos aceptan realizar en sus viviendas la obra de mejora de eficiencia energética. Este barrio se levantó en los años sesenta, pero al contrario de Torresal, muchas de las viviendas han sido renovadas por su propietarios.

La principal zona verde de la Colonia San Esteban en Torrevieja / D. Pamies

Portalicos

La iniciativa fue tramitada por el anterior director general de Urbanismo, Víctor Costa, y ahora está siendo resuelta por la unidad de funcionarios especializada en Fondos Europeos.No está claro el motivo por el que la Dirección General de Urbanismo escogió en 2022 varias promociones de viviendas de uso vacacional -aunque bastante antiguas- en la calle Portalicos como una de las tres zonas beneficiarias de este proyecto. Son 348 viviendas situadas al sur del casco urbano junto al Parque de La Estación, en el barrio de San Roque. Es aquí donde más problemas se están planteando. Pese a que se trata de una inversión gratuita para los propietarios, muchos ni se han pronunciando.

Algunos tendrían que viajar para dar acceso a las viviendas y otros ni tan siquiera las usan. Con el riesgo de que algunos bloques no lleguen al 40 % de eficiencia energética que reclaman las bases de la ayuda para llevar el resto de actuaciones. La mayor parte de propietarios residen en la zona un mes de verano, algunos fines de semana y Semana Santa. Y no han dado autorización en sus reuniones de comunidades a que se acceda a su vivienda para cambiar el calentador. Que es en definitiva la inversión de la que se puede derivar el resto.

Tendrán que pagar

En edificios donde el visto bueno al plan de eficiencia energética no se llegue al mínimo del 40 %, directamente, no se hará nada. Ni el cambio del calentador, ni la instalación de paneles en las cubiertas, ni actuaciones de rehabilitación estructural.

Podría darse el caso de que algunos de estos bloques viesen denegada la ayuda porque los propietarios de forma individual no hubieran validado la intervención en cada uno de los pisos hasta llegar al mínimo del 40 %, y que más tarde el Ayuntamiento les reclamase que realizaran esas obras para cumplir el deber legal de mantener el edificio. En ese momento tendrían que pagárselo de su bolsillo.

Los edificios están situados en las direcciones de Colonia San Esteban S/N, Colonia San Esteban 1,2,4 y 6, y las calles del Mar S/N, 37 y 39, Moriones 42,44,46 y 40, Gregorio Marañón 35, Santomera 4, Urbano Arregui portales 1,3,5, Torresal 1,3,5, y 7, junto a esta zona el edificio de Patricio Pérez 105, y Los Portalicos 13,15, y 17.

Pese a su elevado montante el proyecto no forma parte de las propuestas estrella del Ayuntamiento desde el punto de vista de la comunicación de la gestión: le ha dedicado un par de notas de prensa -ningún reel de Instagram- desde que fue aprobada ahora hace casi tres años.