El Teatro Circo de Orihuela presenta su nueva temporada de invierno 2026

Esta semana se ha presentado oficialmente la nueva temporada de invierno del Teatro Circo de Orihuela, que se desarrollará entre los meses de enero y abril de 2026. Una programación marcada por la diversidad de géneros escénicos, la calidadartística y la apuesta decidida por ofrecer propuestas culturales de primer nivel diseñadas por y para la ciudadanía de Orihuela.

Esta nueva temporada reúne espectáculos para todos los públicos y de todos los géneros culturales: teatro, música, ópera, ballet, magia, humor y grandes producciones familiares. Una línea programática que consolida al Teatro Circo como uno de los espacios escénicos de referencia en el ámbito cultural de la provincia.

El evento estrella de esta programación será el concierto de Café Quijano, el 15 de febrero, una de las bandas más icónicas del panorama musical español. El grupo llega a Orihuela con su gira “Miami 1990”, un viaje sonoro que recupera la esencia del sonido Quijano más auténtico y que promete ofrecer un espectáculo vibrante, cargado de emoción y grandes éxitos. “Miami 1990” es una colección de nuevos temas que continúan la estela de discos míticos como La Taberna del Buda o Manhattan, y que, llevados al directo, se convierten en una experiencia inolvidable. Sin duda, uno de los conciertos más esperados de la temporada en la comarca.

Además, se presenta un aperitivo cultural de la temporada de primavera, el monólogo de Miguel Lago; una avance de la programación del Teatro.

ENERO

Imagilusión – 18 de enero: Musical infantil inspirado en los grandes éxitos de Disney. Una propuesta inclusiva y accesible, con intérprete en lengua de signos.

FEBRERO

Yo siempre seré yo a pesar de ti – 6 de febrero : Comedia contemporánea sobre relaciones, amistad y el amor en la era del “match”.

: Comedia contemporánea sobre relaciones, amistad y el amor en la era del “match”. Campeones – 14 de febrero : Obra teatral protagonizada por El Langui, inspirada en el universo de la conocida película.

: Obra teatral protagonizada por El Langui, inspirada en el universo de la conocida película. Café Quijano – 15 de febrero : El gran concierto de la temporada: “Miami 1990”.

: El gran concierto de la temporada: “Miami 1990”. El Cascanueces – 21 de febrero: Ballet clásico con coreografía de Chase Johnsey y música de Tchaikovsky, interpretado por el prestigioso Ballet de Barcelona.

MARZO

Pensionistas – 7 de marzo : Comedia protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, una historia vitalista sobre tres mujeres que deciden reinventarse juntas tras la pandemia.

: Comedia protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, una historia vitalista sobre tres mujeres que deciden reinventarse juntas tras la pandemia. Opera Locos – 14 de marzo : Aclamado espectáculo cómico operístico de la compañía Yllana: ópera, humor y virtuosismo a partes iguales.

: Aclamado espectáculo cómico operístico de la compañía Yllana: ópera, humor y virtuosismo a partes iguales. Coco – 15 de marzo: Musical familiar basado en la conocida historia del joven Miguel y su viaje al Mundo de los Muertos.

ABRIL

La magia de Jorge Blass – 24 de abril : Ilusiones visuales, magia interactiva y efectos imposibles en un espectáculo fascinante para toda la familia.

: Ilusiones visuales, magia interactiva y efectos imposibles en un espectáculo fascinante para toda la familia. Viaje a Oz – 26 de abril: Aventura musical infantil llena de imaginación, inspirada en la obra clásica de L. Frank Baum.

MAYO

Miguel Lago: LAGO Comedy Club – 8 de mayo: Stand-up puro, directo y sin artificios de uno de los referentes del humor en España.

Entradas y venta

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Circo y a través de la venta online en este enlace.

El horario de taquilla es: