Vecinos afectados por una acequia mal sellada en Orihuela reclaman una solución más allá de "un parche"

El año empezó poniendo la voz en grito por los daños provocados por la acequia mal impermeabilizada que discurre por la calle Médico Temístocles Almagro de Orihuela, afectando a 80 viviendas. Un vecindario de más de 300 vecinos que lleva más de 20 años sin poder utilizar los trasteros y garajes, con plagas, cucarachas, ratas, malos olores, humedades y hongos, y lo que es peor: graves problemas estructurales, con el temor de que ocurra una desgracia por el colapso de algún edificio.

Aunque el Ayuntamiento aseguró que no hay peligro de derrumbe, en febrero avanzó que asumiría las obras, que finalmente comenzarán el 2 de diciembre.

Pese a que el Consistorio afirma que ha dado cuenta de los trabajos que se van a realizar tanto a la presidenta de la comunidad como al administrador, los únicos portavoces válidos para la Concejalía de Infraestructuras como representantes vecinales -recalcan fuentes municipales-, Javier Catalán, uno de los vecinos y representante de afectados de Temístocles Almagro, reclama al Ayuntamiento que antes de iniciar la actuación facilite la información que ha solicitado en innumerables ocasiones y por diferentes vías para saber qué se va a hacer exactamente, obteniendo siempre la callada por respuesta.

Porque a día de hoy, subraya, no se ha comunicado la memoria de ejecución, ni los materiales, ni el sistema de impermeabilización, ni los tramos incluidos, ni el plazo previsto de obra, ni el técnico municipal que será responsable de la supervisión.

"Queremos saber qué van a hacer exactamente, cuántos metros van a impermeabilizar y qué durabilidad garantizan en una acequia con agua continua y gases corrosivos", explica. Sin ir más lejos, los vecinos han costeado los servicios de una empresa para grabar el interior de la acequia, unos vídeos en los que se aprecia el óxido en las vigas, el desprendimiento de los laterales y huecos de hasta 10 centímetros en cada esquina... "Y eso es solo la parte más sana, la que está más lejos de nuestros edificios, ya que se quedaron a unos 300 metros porque hay un sifón", incide.

Por eso, insiste en que se aclare si la actuación va a ser una solución definitiva y cómo garantiza la durabilidad de la reparación, teniendo en cuenta que "el agua lleva dañando los cimientos y las viviendas desde hace más de dos décadas", recuerda.

Después de 20 años con el mismo problema, "no queremos un apaño temporal para ganar tiempo ni un parche que dure un par de años, sino una impermeabilización completa del tramo que realmente provoca los daños, desde el inicio de la rotonda hasta la curva final de Temístocles Almagro, ya que nos está provocando daños graves que no pueden taparse con cemento o masilla y líquido impermeabilizante", subraya.

En este sentido, hace hincapié en que los vecinos no quieren que se limite a buscar una empresa para "enlucir" los daños y aplicar una pintura impermeabilizante: "Necesitamos que se levante la calle y se selle correctamente la acequia, tal y como corresponde al Ayuntamiento". A su juicio, "es imposible impermeabilizar correctamente una acequia con agua, desde dentro y sin abrir la calle".

Complejidad

El problema, prácticamente desde que se construyó el edificio en 2003, requiere una solución compleja, ya que las filtraciones podrían tener diversos orígenes.

La primera medida que adoptó la Concejalía de Infraestructuras, según explicó el propio edil, Víctor Valverde, fue solicitar un informe a la empresa responsable del suministro de agua potable y saneamiento -Hidraqua- para descartar posibles averías en la red municipal. Los resultados confirmaron que tanto el saneamiento como el abastecimiento de agua se encontraban en un estado óptimo y no eran la causa de las filtraciones.

Además, el concejal afirmó que se aprovechará la actuación para reforzar la estructura inferior, que presenta signos de corrosión. En caso de que persistan las filtraciones, manifestó, se ampliará la investigación a otros tramos.

A todo ello hay que añadir la complejidad de realizar un trabajo en un espacio confinado y controlar los gases y los vapores, además de que la tanda de riego, que no se puede suspender, es cada 17 días.

El Ayuntamiento asume el coste de las obras porque, según el convenio con el Juzgado de Aguas, la Administración local es responsable de la parte superior de los cauces cubiertos por motivos de urbanización.

Con todo, la empresa constructora, seguramente por una mala práctica, tuvo que indemnizar a la comunidad de vecinos con una cuantiosa cantidad de dinero que van a emplear para reparar las humedades una vez que se solucionen todas las filtraciones.