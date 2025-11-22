Las atrevidas ardillas del Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata

Es el camino más popular de los senderos preparados para visitar el Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata. Entre viñedos únicos de pie franco, garroferos, coscojas, palmitos, pinos, lentiscos, albardines y un arco de eucaliptos de gran porte moldeado por los levantes, algo más llama la atención al paseante. Trepan ágiles por los árboles, corretean de aquí para allá, saltan entre las copas y detectan pronto quién puede permitirles "echar el día" ofreciéndoles de comer. Son ardillas rojas, autóctonas de la Península Ibérica aunque no son propias de la áridas zonas costeras del sur de la provincia de Alicante.

Un ejemplar de ardilla en laguna de La Mata de Torrevieja / D. Pamies

No son tan raras en algunas zonas de la provincia de Alicante, sobre todo en aquellas más húmedas y boscosas, pero su densidad es llamativa en este pequeño tramo junto a la orilla de la laguna matera, donde este otoño también se pueden observar muchos flamencos, y la zona de pic-nic frecuentada por familias y grupos de amigos para pasar el día en plena naturaleza.

Está claro que las ardillas se dejan ver con tanta facilidad por interés, un "por el cacahuete, te quiero amiguete" que les permite conseguir alimento con facilidad. Siempre consiguen algo de los restos que dejan los visitantes, pero saben que lo mejor es salir a su encuentro directamente y acercarse a ellos. Con su simpatía y su desparpajo tienen el éxito asegurado: Siempre consiguen que les ofrezcan comida.

Uno de los senderos más populares del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, en La Mata / TONY SEVILLA

Territorio

La etología de la ardilla roja (Sciurus vulgaris) asegura que evita el contacto directo con las personas, y si bien puede estar habituada a la presencia humana, "mantiene las distancias". Pero este no es el caso en la Laguna de La Mata. Su exitosa estrategia es hacerse las vistas. Bajan a tierra, pasan por el camino y el vallado de madera, se paran, observan... y esperan que alguien les ofrezca para cogerlo con cautela de la mano humana. Si no se la comen delante del benefactor, su actividad continúa buscando un buen escondite escarbando en el suelo, entre la pinocha, para guardar el botín. Son previsoras y recurrirán a esta particular despensa cuando haya escasez.

Eso sí, hay que tener paciencia. Son sigilosas y están alerta. Desaparecen al instante al mínimo indicio de inseguridad y se disputan entre ellas el "territorio". Si tienen una presa fácil -un chan con la mano llena de frutos secos-, la ardilla más veterana expulsa a la menos experimentada. No son agresivas, pero si las acorralan pueden morder.

Medio ambiente

De aspecto simpático, estas ardillas miden entre 18 y 24 centímetros de longitud corporal, además de presentar una cola de 14 a 20 centímetros. Es una especie arborícola y diurna. Se desplaza saltando entre ramas, con saltos horizontales de hasta dos metros. Construye nidos ubicados a más de cinco metros de altura. La reproducción ocurre una o dos veces al año y las camadas suelen ser de entre 2 y 5 crías. Su actividad se concentra en las primeras y últimas horas del día. No hiberna, pero reduce su actividad en días fríos o con lluvia intensa lo que traducido al clima junto a la laguna salada de La Mata implica muy pocos días de descanso al año.

Principal itineario para conocer la laguna de La Mata entre pinares, eucaliptos y parcelas de viñedos / Tony Sevilla

En su medio ambiente natural se alimenta principalmente de semillas de coníferas (pino), frutos secos, brotes, cortezas jóvenes, hongos y, en menor medida, insectos, huevos de aves pequeñas o crías de roedores. En la laguna de La Mata tiene piñones y las bellotas de los eucaliptus. Y seguramente, en verano, si el hambre aprieta, de las uvas de los viñedos. Aunque su éxito aquí tiene que ver con la comida de los paseantes y los turistas.

Respeto

Algunos carteles aparecen periódicamente en el camino para invitar a los visitantes a no ofrecer golosinas, ni el tipo de comida ultraprocesada que también es nefasta para los humanos. Se aconseja sobre todo ofrecerles frutos secos, aunque en realidad su dieta es omnívora. Y si es posible, con el mínimo de sal. Lo más oportuno es dejarlas a su aire y observarlas a cierta distancia. En ningún caso perseguir, molestar o acosar a estos pequeños mamíferos buscando la foto para colgar en las redes. Respetar sus movimientos y su espacio garantizará disfrutar de otro espectáculo más de la naturaleza en la laguna de La Mata.