Un año sin Cloe: clamor en Orihuela Costa para que se endurezca la Ley del Menor
Allegados a la joven de 15 años asesinada rinden un emotivo y reivindicativo homenaje en el que piden penas más duras ante crímenes de "una violencia tan extrema"
Tras guardar un minuto de silencio, 60 segundos que han condensado meses en los que las palabras no salían del cuerpo, Amor Fenoll, tía de Cloe, ha alzado la voz con fuerza y con dolor, pero con determinación para exigir un cambio en la Ley del Menor: "Cuando un crimen se comete con frialdad, planificación, ensañamiento, con una violencia tan extrema y profunda… la justicia debe reflejarlo".
Frente al callejón en La Florida de Orihuela Costa donde la menor de 15 años fue asesinada la tarde del 24 de noviembre del año pasado, víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sus familiares, amigos y vecinos se han reunido este domingo para honrar la memoria de una joven llena de luz, sueños y alegría que les fue arrebatada de manera injusta y trágica hace un año.
"Tenemos la obligación moral de decir la verdad sin adornos, sin suavizar, sin callarnos: a Cloe la mataron, la asesinaron entre dos. La llevaron engañada al callejón y la atacaron sin posibilidad de reacción", ha continuado Fenoll.
La investigación habló de una planificación fría y de una brutalidad de hasta seis puñaladas. El forense que practicó la autopsia señaló que la víctima presentaba seis heridas causadas con un cuchillo en el cuello y otras dos lesiones más superficiales. Unas lesiones que definió como un degüello incompleto y que afectaron a los vasos sanguíneos externos, entre ellos la arteria carótida y la vena yugular, provocando una hemorragia masiva. De haber afectado también a los internos, apenas habría podido sobrevivir unos segundos. Cloe pudo levantarse e ir a pedir ayuda a su hermano, que vivía en las inmediaciones, y él mismo la trasladó de urgencia al Hospital de Torrevieja sin que allí pudieran hacer nada por salvar su vida dada la gravedad de su estado.
"Cloe no tuvo defensa. No tuvo escapatoria. No tuvo ninguna oportunidad de salvarse. Esto no fue un impulso. No fue un mal día. No fueron cosas de adolescentes", ha recalcado su tía, describiendo sin filtros un crimen atroz.
Penas
En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha comprobado que los acusados, el exnovio y un amigo, lo planearon todo dos semanas antes y después se jactaron, sin arrepentimiento. "Y mientras la ausencia de Cloe es eterna, los culpables podrán salir en menos de ocho años, amparados por una ley que se ha quedado pequeña, insuficiente e injusta ante crímenes de tanta magnitud", ha añadido Amor.
Los acusados, que entonces tenían 17 años, se enfrentan a una pena máxima de ocho años de internamiento, cuando de haber tenido la mayoría de edad la condena sería de prisión permanente revisable, una diferencia abismal por la que la familia pide que se endurezca la Ley del Menor.
"Por Cloe, por todas, no pedimos odio, no pedimos venganza", ha insistido su tía, añadiendo que lo que piden es "protección real para nuestras hijas e hijos y todos los jóvenes que viven, caminan y sueñan en estos mismos parques". Una cuestión que consideran de "sentido común" y "responsabilidad", con un mensaje a quienes legislan y deciden: "Podría ser vuestra hija".
Después, una portavoz de la Plataforma en Memoria de Cloe, que ha organizado el acto, ha pedido a los jóvenes que tengan respeto por los demás y sobre todo por su propia vida: "Pedid ayuda si la necesitáis. Hablad de lo que sentís. Nadie tiene derecho a hacer daño, ni físico ni emocional. Lo que le pasó a Cloe no puede volver a ocurrir".
El jardín de Cloe
Un grito de dolor que ha marcado una jornada reivindicativa y al mismo tiempo emotiva, con música en directo, y el amor que envuelve este espacio, el jardín de Cloe, donde poder "cerrar los ojos y soñar con ella", que "siempre estará en nuestro corazón".
Algunos de los 200 asistentes han depositado piedras con corazones pintados, tal y como pidió la organización, hechos por ellos mismos alrededor del árbol que plantó en enero el padre de Cloe con la idea de que formen parte del mosaico conmemorativo que conformará su banco, dentro de este parque en el que, con ayuda del Ayuntamiento, se ha colocado su imagen y una placa con su nombre.
Un lugar que ha acogido tres homenajes con los que han tratado de "limpiar" el escenario del crimen y transformar el duelo en luz a través de la unión, la danza y flores y plantas como símbolo de vida y memoria, a lo que esta vez se han sumado las piedras y también todo el peso de la ley para quienes arrebataron la vida a una niña "confiada y amorosa".
Enfrente, el callejón, que se convirtió desde el primer momento en un altar improvisado, con mariposas de colores como signo de transformación y libertad. De Hello Kitty, rosa chicle -su favorito- y estampado de leopardo ha quedado su pupitre en el hall del instituto donde estudiaba, el IES Playa Flamenca. Su nombre tatuado en la piel de Paola, una de sus amigas de toda la vida.
Los acusados
Desde el primer momento el exnovio de la joven fue uno de los primeros sospechosos y fue arrestado a las pocas horas. Al principio comenzó negando el crimen, luego implicó al segundo acusado y llegado el juicio admitió su participación. Este segundo implicado fue detenido meses después, una vez que la Guardia Civil pudo establecer que estuvo presente en el momento de la agresión a Cloe.
El presunto cómplice era compañero de clase de Cloe en cuarto de ESO, mientras que la expareja estudiaba Formación Profesional en el turno de tarde tras haber abandonado el Bachiller.
La investigación concluyó con que el exnovio mató a la joven en compañía de un amigo en venganza por el hecho de que ella hubiera puesto fin a la relación. Desde el entorno de la víctima se ha enfatizado que ella había tratado de llevar a su novio por el buen camino, pero que finalmente optó por dejarle.
También trascendió que ambos estuvieron planificando el asesinato. En ese contexto, llegaron a escribir hasta mensajes anónimos, incluso en ruso, intentando simular que se trataba de un ajuste de cuentas y en los que se venía a decir que "tú serás el siguiente". El exnovio intentó vincular el crimen con una supuesta deuda por drogas como estrategia para despistar a la Guardia Civil. Una imputación en falso que aumentó aún más el dolor de la familia de la joven asesinada por tratar de manchar su imagen después de muerta.
La pena que se reclama para ambos es la máxima prevista para los delitos graves cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años. Cuando ambos hayan alcanzado la mayoría de edad, seguirán cumpliendo la condena en un centro de menores hasta el máximo de los 23 años de edad, según prevé la Ley del Menor. Los dos permanecen internados de manera preventiva en régimen cerrado desde su detención por su presunta participación en el asesinato.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- La oriolana que se salvó de que le cayera encima la palmera que acabó con la vida de un joven de 22 años en Torrevieja
- Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
- Un menor apuñala a otro en Torrevieja
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
- Revisión por partida doble de cada palmera de la CV-905 a su paso por Torrevieja tras el accidente mortal de un joven de 22 años
- La Fiscalía investiga al obispo Munilla por posibles delitos de odio y discriminación
- Campo de concentración de Albatera: las excavaciones que sacan a la luz el horror que el franquismo se empeñó en enterrar