Un año sin Cloe: clamor en Orihuela Costa para que se endurezca la Ley del Menor

Tras guardar un minuto de silencio, 60 segundos que han condensado meses en los que las palabras no salían del cuerpo, Amor Fenoll, tía de Cloe, ha alzado la voz con fuerza y con dolor, pero con determinación para exigir un cambio en la Ley del Menor: "Cuando un crimen se comete con frialdad, planificación, ensañamiento, con una violencia tan extrema y profunda… la justicia debe reflejarlo".

Frente al callejón en La Florida de Orihuela Costa donde la menor de 15 años fue asesinada la tarde del 24 de noviembre del año pasado, víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sus familiares, amigos y vecinos se han reunido este domingo para honrar la memoria de una joven llena de luz, sueños y alegría que les fue arrebatada de manera injusta y trágica hace un año.

"Tenemos la obligación moral de decir la verdad sin adornos, sin suavizar, sin callarnos: a Cloe la mataron, la asesinaron entre dos. La llevaron engañada al callejón y la atacaron sin posibilidad de reacción", ha continuado Fenoll.

Acto de homenaje este domingo / Plataforma en Memoria de Cloe

La investigación habló de una planificación fría y de una brutalidad de hasta seis puñaladas. El forense que practicó la autopsia señaló que la víctima presentaba seis heridas causadas con un cuchillo en el cuello y otras dos lesiones más superficiales. Unas lesiones que definió como un degüello incompleto y que afectaron a los vasos sanguíneos externos, entre ellos la arteria carótida y la vena yugular, provocando una hemorragia masiva. De haber afectado también a los internos, apenas habría podido sobrevivir unos segundos. Cloe pudo levantarse e ir a pedir ayuda a su hermano, que vivía en las inmediaciones, y él mismo la trasladó de urgencia al Hospital de Torrevieja sin que allí pudieran hacer nada por salvar su vida dada la gravedad de su estado.

"Cloe no tuvo defensa. No tuvo escapatoria. No tuvo ninguna oportunidad de salvarse. Esto no fue un impulso. No fue un mal día. No fueron cosas de adolescentes", ha recalcado su tía, describiendo sin filtros un crimen atroz.

Unas 200 personas han asistido este domingo al acto convocado por la plataforma / Plataforma en Memoria de Cloe

Penas

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha comprobado que los acusados, el exnovio y un amigo, lo planearon todo dos semanas antes y después se jactaron, sin arrepentimiento. "Y mientras la ausencia de Cloe es eterna, los culpables podrán salir en menos de ocho años, amparados por una ley que se ha quedado pequeña, insuficiente e injusta ante crímenes de tanta magnitud", ha añadido Amor.

Los acusados, que entonces tenían 17 años, se enfrentan a una pena máxima de ocho años de internamiento, cuando de haber tenido la mayoría de edad la condena sería de prisión permanente revisable, una diferencia abismal por la que la familia pide que se endurezca la Ley del Menor.

Áxel Álvarez

"Por Cloe, por todas, no pedimos odio, no pedimos venganza", ha insistido su tía, añadiendo que lo que piden es "protección real para nuestras hijas e hijos y todos los jóvenes que viven, caminan y sueñan en estos mismos parques". Una cuestión que consideran de "sentido común" y "responsabilidad", con un mensaje a quienes legislan y deciden: "Podría ser vuestra hija".

Después, una portavoz de la Plataforma en Memoria de Cloe, que ha organizado el acto, ha pedido a los jóvenes que tengan respeto por los demás y sobre todo por su propia vida: "Pedid ayuda si la necesitáis. Hablad de lo que sentís. Nadie tiene derecho a hacer daño, ni físico ni emocional. Lo que le pasó a Cloe no puede volver a ocurrir".

El jardín de Cloe

Un grito de dolor que ha marcado una jornada reivindicativa y al mismo tiempo emotiva, con música en directo, y el amor que envuelve este espacio, el jardín de Cloe, donde poder "cerrar los ojos y soñar con ella", que "siempre estará en nuestro corazón".

Piedras pintadas en recuerdo a Cloe que han llevado los asistentes al acto / Plataforma en Memoria de Cloe

Algunos de los 200 asistentes han depositado piedras con corazones pintados, tal y como pidió la organización, hechos por ellos mismos alrededor del árbol que plantó en enero el padre de Cloe con la idea de que formen parte del mosaico conmemorativo que conformará su banco, dentro de este parque en el que, con ayuda del Ayuntamiento, se ha colocado su imagen y una placa con su nombre.

El pupitre de Cloe en el hall del IES Playa Flamenca / Plataforma en Memoria de Cloe

Un lugar que ha acogido tres homenajes con los que han tratado de "limpiar" el escenario del crimen y transformar el duelo en luz a través de la unión, la danza y flores y plantas como símbolo de vida y memoria, a lo que esta vez se han sumado las piedras y también todo el peso de la ley para quienes arrebataron la vida a una niña "confiada y amorosa".

Tatuaje en el brazo de Paola, una de las mejores amigas de Cloe / Plataforma en Memoria de Cloe

Enfrente, el callejón, que se convirtió desde el primer momento en un altar improvisado, con mariposas de colores como signo de transformación y libertad. De Hello Kitty, rosa chicle -su favorito- y estampado de leopardo ha quedado su pupitre en el hall del instituto donde estudiaba, el IES Playa Flamenca. Su nombre tatuado en la piel de Paola, una de sus amigas de toda la vida.