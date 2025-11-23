Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche arde en la N-332 de Torrevieja por la colisión con otro vehículo

Los bomberos retiraron el vehículo de la calzada este domingo para evitar el colapso con el tráfico y después de apagar las llamas

INFORMACIÓN

J. R. Esquinas

Un accidente que terminó sin heridos pero con un buen susto en Torrevieja este domingo. Un vehículo ha terminando ardiendo después de recibir un impacto por detrás de otro coche. El suceso se ha producido pasadas las 13 horas en la N-332, la arteria que más tráfico registra en la Vega Baja. Los efectivos del parque de bomberos de Torrevieja se tuvieron que afanar para sofocar las llamas lo antes posible, sin que se vieran afectados más vehículos cercanos ni ninguna persona, ya que según traslada el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) no se activó ningún aviso, con lo que no hubo que derivar asistencia sanitaria al lugar.

Los bomberos, una vez concluidas las labores de extinción tuvieron que retirar el vehículo de la calzada para procurar que el tráfico se retomase con total normalidad.

Posibles motivos

Todo apunaría a que el vehículo terminase prendiéndose tras la ruptura de líneas de combustible o daño en el tanque, lo que puede provocar fugas de gasolina que pueden inflamarse por una chispa, y a cortocircuitos eléctricos causados por cables dañados que generan chispas.

Si bien, en verano es más habitual que se den capítulos de coches que se incendian sin haber recibido ningún golpe, lo que puede deberse principalmente en esos casos a fallos eléctricos, fugas de líquidos inflamables y el sobrecalentamiento del motor, en parte por las altas temperaturas ambientales que aumentan la presión y la evaporación de los fluidos, y pueden causar problemas en sistemas de refrigeración y de frenos, haciendo que las fallas pequeñas se conviertan en incendios graves.

