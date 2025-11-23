Torrevieja anticipa las Fiestas Patronales y la Navidad con el encendido de la iluminación especial

Con una fiesta multitudinaria este sábado en la plaza de Torrevieja celebró el encendido de la iluminación especial de Fiestas Patronales y Navidad 2025. El acto se celebró sobre el escenario situado frente a la fachada de la iglesia de la Inmaculada con cientos de personas expectantes al momento de apretar el botón, en un gesto conjunto de la corte salinera con la Reina de la Sal, Daniela Daiana Gómez Navarro y damas Míriam Córdoba Prades y Sara Toribio Sánchez, el alcalde Eduardo Dolón, la vicealcaldesa Rosario Martínez y la concejala de Alumbrado, Concha Sala.

El momento de "apretar el botón" del encendido de luces de Fiestas Patronales y Navidad en Torrevieja / JOAQUIN CARRIÓN

Las zonas más concurridas

Como recogió INFORMACIÓN, los referentes de este alumbrado adjudicado a Iluminaciones Granja, pero que en su mayor parte está instalando una empresa local son la calle Concepción y aledañas, las únicas peatonales del centro de Torrevieja, la propia plaza de la Constitución con su escenario y el nombre de la ciudad configurado en grandes letras led, además del propio árbol de Navidad que desde hace décadas dona la comunidad escandinava de Torrevieja -aunque en este caso ya avanzado el mes de diciembre--. En la misma plaza destaca la cortina led que cubre toda la fachada de la iglesia arciprestal de la Inmaculada con seis proyectores.

La corte salinera en la plaza de Miguel Hernández / JOAQUIN CARRION

Árboles

También la calle Caballero de Rodas y adyacentes que además de concentrar la mejor iluminación extraordinaria son engalanadas con la imagen de La Purísima. Y los cinco grandes árboles de Navidad luminosos de la plaza de Miguel Hernández (diez metros de alto y 7.000 euros de coste), plaza de Oriente, plaza de Encarnación Puchol, el Palacio de los Deportes con 15 metros de altura y con un precio estimado de montaje y desmontaje de 9.000 euros cada uno.Ç

Escenario de la plaza de la Constitución / JOAQUIN CARRION

Al que se suma el más llamativo instalado en el paseo de Juan Aparicio junto al mar. Este último de 20 metros de altura y transitable y valorado en el contrato con 17.000 euros.

Para disfrutar de esta iluminación especial hay que pasear por el centro. El medio millón de euros que cuesta su montaje se concentra en las calles peatonales y las tres plazas situadas en el corazón del casco urbano, además del paseo marítimo. Fuera de este ámbito se despliega en las principales avenidas de acceso, algunas rotondas, y de forma testimonial en algunas zonas residenciales.

Aquí puedes descargar el programa de actos de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025 Aquí puedes descargar el programa de actos de las Fiestas Patronales de Torrevieja 2025

Mientras tanto se ultiman los preparativos para la apertura del belén monumental que ocupa el tramo de la calle Maldonado en la misma plaza de la Constitución, que será el próximo sábado 29 de diciembre, tras la ofrenda de flores a La Purísima, patrona de Torrevieja.