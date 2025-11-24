Cabo Roig en Orihuela Costa se incorpora al Sendero del Mediterráneo tras la apertura del paseo marítimo

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha culminado los trabajos de señalización del tramo del residencial Bellavista 1 de Cabo Roig, en Orihuela Costa, que se ha incorporado a la etapa 22 del GR 92 "Sendero del Mediterráneo" tras la apertura del paseo marítimo.

Esta actuación ha permitido eliminar el desvío de casi un kilómetro que los senderistas se veían obligados a realizar, reorientar el recorrido e indicar el nuevo trazado de unos 60 metros lineales junto al mar comprendido entre el aparcamiento de la calle Levante de Cabo Roig y el parque público de calistenia situado en la urbanización Aguamarina.

El tramo permanecía cerrado desde 2021 por ocupación privada y este verano se ha reabierto tras un proceso de expropiación impulsado por el Ayuntamiento de Orihuela.

Tramo reabierto al público desde el pasado mes de agosto / Convega

Tras la apertura pública, Convega, a través del Plan de Dinamización y Gobernanza Turística de la Vega Baja del Segura, ha procedido a señalizar este nuevo paso retirando la señalización anterior y adaptando el recorrido a los estándares de homologación de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana (FEMECV).

Los trabajos de acondicionamiento han consistido en la eliminación de una quincena de marcas horizontales antiguas (color rojo y blanco) a lo largo de un tramo de 900 metros y proceder al marcaje del nuevo trazado con más de una decena de señales reglamentarias de marcas de continuidad o cambio de dirección en un sector de 265 metros.

Sendero abierto con marcas en blanco y rojo / Convega

De esta forma, la intervención garantiza la correcta orientación de los usuarios, refuerza la homologación del sendero y permite que los usuarios puedan seguir el camino natural sin tener que hacer un rodeo de aproximadamente 10 minutos.

Para Rosa Fernández, directora de Convega, "la recuperación de este tramo del GR 92 supone una mejora sustancial para los senderistas, que ahora pueden disfrutar de un recorrido más fluido y continuo junto al Mediterráneo sin desvíos ni interrupciones".

El nuevo trazado, ha continuado Fernández, "permite avanzar en plena conexión con el paisaje costero, las vistas del entorno y el sonido del mar, devolviendo al sendero su esencia original".

Las etapas de la Vega Baja

El GR 92, también conocido como el "Sendero del Mediterráneo", discurre por todo el litoral de la comarca de la Vega Baja del Segura. En la comarca hay dos etapas que transcurren por los municipios de Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada, siendo las únicas que están homologadas en toda la Comunidad Valenciana.

Ambas suman más de 49 kilómetros y pasan por una treintena de puntos de interés para disfrutar de espacios únicos junto a playas infinitas, pequeños acantilados, aguas cristalinas, espacios naturales y el patrimonio histórico y cultural.