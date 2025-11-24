Callosa de Segura obtiene una ayuda de la Generalitat de 217.000 euros para modernizar su polígono

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), organismo de la Generalitat Valenciana, ha respaldado con 217.463 euros la propuesta que el Ayuntamiento de Callosa de Segura presentó para mejorar y modernizar el polígono industrial San Roque, que se ubica al este del casco urbano en el eje de la carretera CV-913 y a 1,5 kilómetros de la autovía AP-7.

Las obras a ejecutar se centran en la implantación de un centro polivalente dotado de una sala de reuniones y conferencias, así como despachos y aseos para uso público por parte de las empresas del polígono industrial complementado con un de sistema de vigilancia a través de circuito cerrado de televisión, conectado a las instalaciones de la Policía Local.

También incluyen la instalación de marquesina de zona de aparcamiento de bicicletas y patinetes, la implantación de placas solares fotovoltaicas sobre el centro polivalente para la mejora de la eficiencia energética y señalización e identificación de calles.

En total, el coste del proyecto asciende a 235.760 euros, de los que el IVACE subvenciona el 92,24%. La actuación se encuentra en la fase final de licitación, con la previsión de que el proceso se ponga en marcha a finales de este mes.

Tradicionalmente, y es lo que ha ocurrido en el polígono industrial San Roque, las áreas industriales han proporcionado el espacio físico que ha aglutinado a las industrias o empresas con un objetivo productivo. Estos espacios surgieron con el objeto de proporcionar a las empresas las infraestructuras básicas que necesitaban, aunque sin que se definiera, en la mayoría de los casos, una fórmula de gestión del área.

Necesidades

El transcurso del tiempo y el desarrollo particular de cada área han propiciado la aparición de necesidades y problemas en las zonas empresariales derivados, entre otros, del deterioro de las infraestructuras y la pérdida de funcionalidad: calzada y viario, alumbrado, suministros, residuos, transporte público, fibra óptica, suministro eléctrico, etc., además de un deficiente acondicionamiento paisajístico y una escasa alineación de estas áreas con los objetivos de crecimiento sostenible e integrador.

Todo ello, unido a los cambios en el entorno económico, ha generado nuevas demandas no atendidas de las empresas asentadas en estas áreas, que se añaden a la dificultad de gestionar las infraestructuras y servicios básicos, por lo que el Ayuntamiento apostó a través del IVACE por la puesta en marcha de esta iniciativa de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios del área industrial.

Fuentes municipales señalan que el proyecto aprobado pretende incrementar la competitividad del área industrial para que pueda mantener su papel impulsor del crecimiento sostenible y del empleo en el municipio de Callosa de Segura, asegurando unas mejores condiciones y altos estándares de calidad para el área industrial, de forma que se incremente la competitividad del suelo industrial en la población, facilitando el asentamiento de nuevos establecimientos en el área industrial y contribuyendo a la reindustrialización del territorio y a la mejora de la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector industrial callosino.