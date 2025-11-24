Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CIPFP El Palmeral de Orihuela pone en marcha un vivero de empresas

El centro educativo presenta este miércoles una iniciativa para que alumnado de FP diseñe, lance y gestione sus proyectos empresariales

Cartel de la primera jornada de emprendimiento / Información

Loreto Mármol

El CIPFP El Palmeral de Orihuela va a celebrar en sus instalaciones este miércoles, a las 17 horas, la I Jornada de Emprendimiento, con motivo de la presentación del Proyecto Llança't, en el que se pondrá en marcha el Vivero de Empresas CIPFP Palmeral Emprende.

La iniciativa de la Dirección General de Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo pretende fomentar la cultura emprendedora y facilitar la transición alumnado-empresa, impulsando la excelencia educativa y la conexión con las necesidades del tejido socioeconómico. Para ello, se ha financiado la creación de un Vivero de Empresas en el que se va a gestionar, organizar y contratar las necesidades que se detecten a nivel de asesoramiento y orientación para el alumnado titulado en Formación Profesional para arrancar sus proyectos empresariales.

Con este proyecto, el CIPFP El Palmeral contribuirá a fortalecer los lazos entre el ámbito educativo y el tejido empresarial de la ciudad, dotará al alumnado de un espacio motivador en el que recibirán de manera gratuita formación y orientaciones destinadas a su crecimiento en el proceso de diseñar, lanzar y gestionar su idea de negocio

Se trata de "aprender a emprender" de la mano de profesionales, para que los titulados en Grado Medio o Superior puedan tomar impulso en la aventura del emprendimiento. 

Jornada de emprendimiento en el CIFP El Palmeral

Jornada de emprendimiento en el CIPFP El Palmeral / Información

De estos talleres se encargará directamente la Cámara de Comercio de Orihuela, como entidad conocedora de la realidad empresarial, que pondrá en contacto a los participantes con el contexto económico y motivacional de la actividad emprendedora.

Asimismo, se ha invitado a asistir a la inauguración del Vivero, a las concejalías de Fomento de Empleo y de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, a la Cámara de Comercio y al Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), como instituciones vinculadas al mundo empresarial y a la ayuda de los emprendedores de la comarca.

