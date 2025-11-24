Generalitat y Ayuntamiento invierten 210.000 euros en la mejora del polígono industrial de Los Montesinos

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha firmado recientemente el acta de inicio de las obras de modernización y mejora de las infraestructuras y servicios del polígono industrial Levante 2, "una actuación clave para avanzar en la transformación y actualización de este espacio empresarial estratégico para el municipio". La financiación de esta mejora corre de la mano de la Generalitat Valenciana.

Servicios

El proyecto, adjudicado a la empresa Infraestructuras y Servicios Comino, cuenta con un presupuesto total de 234.388 euros (SIN IVA), que la empresa ha rebajado en su oferta a 210.000 (SIN IVA), y permitirá dotar al polígono de servicios "más eficientes, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de las empresas", según asegura la nota de prensa municipal.

"Esta intervención supone un paso decisivo para impulsar la actividad económica local, favorecer la implantación de nuevas iniciativas empresariales y ofrecer a las compañías ya instaladas un entorno más competitivo, según la nota de prensa municipal", aseguran fuentes municipales.

Las actuaciones previstas se desarrollarán entre 2025 y 2026 y cuentan con la financiación del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), organismo (de la Generalitat Valenciana) que "respalda la apuesta del Ayuntamiento por la mejora continua de las áreas industriales del municipio". En concreto, se llevarán a cabo mejoras en la red de agua potable, en el alumbrado del tramo del carril bici y la instalación de un imbornal para la recogida de agua.

Uno de los viales del polígono industrial de Los Montesinos / INFORMACIÓN

El polígono industrial Levante cuenta con algo más de 70.000 metros cuadrados, de los que 7.200 son suelos para zonas verdes -la mayor parte sin desarrollar por el municipio-. Cuenta con un hotel, además de suelos dotacionales, y 1.400 metros de superficie terciaria, aunque como ocurre con muchos otros suelos industriales del litoral y prelitoral de la comarca las parcelas dedicadas a empresas de servicios con concurrencia de clientela al por menor son muchas más. Es un suelo industrial que da servicio a la actividad de la conurbación cercana de Guardamar-Torrevieja-Orihuela Costa. De hecho, el Ayuntamiento propuso una de sus parcelas para acoger una planta biorresiduos y los empresarios la rechazaron de plano, y el equipo de gobierno tuvo que rectificar y olvidarse del proyecto.

La inversión es insuficiente para llevar a cabo las mejoras de reurbanización que exige el polígono -que mantiene algunas actividades y naves fuera de ordenación- y que ya contó con otra de estas ayudas en otra convocatoria en el mandato anterior en 2022, dotada con algo más de 140.000 euros por el IVACE y que permitió instalar algunos puntos de videovigilancia.

El alcalde

El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, ha destacado la importancia de esta inversión: “La modernización del polígono industrial Levante 2 es una actuación imprescindible para que nuestras empresas puedan seguir creciendo en condiciones óptimas. Queremos ofrecer espacios industriales modernos, seguros y preparados para el futuro, y esta obra es un paso firme en esa dirección.”

Por su parte, Ana Belén Juárez, concejala de Fomento y Desarrollo Local señala que desde el Ayuntamiento “seguimos trabajando para consolidar a Los Montesinos como un municipio capaz de atraer nuevas oportunidades y generar empleo. Esta inversión demuestra nuestro compromiso con el desarrollo económico y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.”

Ubicación del polígono industrial junto a la Cv-945 / Servicio cartográfico de la Generalitat

El Ayuntamiento "reafirma así -a su juicio- su voluntad de continuar mejorando los espacios "públicos y dotaciones empresariales para que Los Montesinos siga avanzando con infraestructuras modernas, eficientes y al servicio del desarrollo local".