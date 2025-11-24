Dos jóvenes músicos de la Vega Baja debutan en Nueva York

Noviembre ha quedado marcado para siempre en Juan Carlos Paredes Gutiérrez y Manuela Candela Muñoz, dos jóvenes de la Vega Baja que comenzaron a sentir su pasión por la música en una comarca con una gran tradición musical para después dar el salto a Madrid, una aventura que incluso los acaba de llevar a Nueva York.

Alumnos de la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía, unos estudios superiores que equivalen a una carrera en la Universidad, han debutado en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los espacios con mejor acústica del mundo.

De la plaza de Oriente de Madrid a la Séptima Avenida de Nueva York. La orquesta de la escuela ha hecho las Américas con sus más de 70 jóvenes músicos, que han interpretado el concierto bautizado para la ocasión precisamente como Viaje al Nuevo Mundo en el imponente Stern Auditorium-Perelman Stage de Manhattan y bajo la atenta mirada de la reina Sofía, que apadrina este centro de enseñanza de referencia internacional que, fundado en 1991 por Paloma O'Shea, tiene en su patronato personalidades como Ana Botín, y ya cuenta con más de tres décadas dedicadas a formar jóvenes músicos y ofrecerles oportunidades artísticas del máximo nivel.

Juan Carlos y Manuela han gozado de una experiencia profesional incomparable al formar parte de esta orquesta llena de la creatividad y la energía de una nueva generación de músicos formados en España, que se creó en 1993 y que en la actualidad dirige el maestro colombiano Andrés Orozco-Estrada, mientras que del formato de cámara se hace cargo el pianista húngaro sir András Schiff.

Debut de la orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el Carnegie Hall de Nueva York / Información

Repertorio

En esta ocasión, la orquesta, que ha estado acompañada por 15 miembros de la Filarmónica Joven de Colombia y el violinista francés Renaud Capuçon, ha elegido piezas de dos compositores europeos -el español Isaac Albéniz y el checo Antonín Dvorák- y un estadounidense, Samuel Barber, en un programa que ha celebrado las tradiciones musicales más vibrantes de diferentes continentes.

Así, de Albéniz (1860-1909) se ha interpretado El puerto, evocando el carácter vivo, alegre y ligero como un cuadro costumbrista local. El Viaje al Nuevo Mundo ha continuado con el concierto para violín y orquesta opus 14 de Barber (1910-1981), una de las obras más interpretadas del repertorio estadounidense del siglo XX, para después adentrarse en el universo bohemio de Dvorák (1841-1904) a través de su Sinfonía número 9 en mi menor, opus 95, precisamente conocida como la Sinfonía del Nuevo Mundo, cuyo estreno absoluto, interpretada por la Filarmónica de Nueva York, tuvo lugar en el mismo escenario del Carnegie Hall, en el año 1893.

La Reina Sofía saluda a Juan Carlos Paredes Gutiérrez / Información

Trayectoria

A sus 19 años, Juan Carlos Paredes Gutiérrez, que nació en Los Montesinos, ha cumplido un sueño. Es alumno desde el año pasado de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Fagot, con el profesor Gustavo Núñez.

Comenzó su formación musical en su pueblo natal a los 7 años, de la mano del profesor Daniel Meseguer. Al finalizar los estudios elementales, accedió al Conservatorio Profesional de Música de Murcia con 11 años, donde continuó hasta cursar todas sus enseñanzas profesionales.

Juan Carlos Paredes Gutiérrez, de Los Montesinos / Información

Paralelamente al conservatorio, trabajó durante años con el maestro Alberto Velasco, además de haber recibido clases magistrales de profesores como Higinio Arrué, Pierre Martens, Jesús Viedma y Santiago Ríos, entre otros.

Ha colaborado con varias orquestas como la Joven Orquesta Sinfónica de Torrevieja, Orquesta de Jóvenes "Ciudad de Murcia" o la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, con la que actuó en la sala dorada del Musikverein de Viena. Como solista ha actuado junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, en 2023.

Asimismo, ha participado en varios concursos, habiendo ganado el primer premio en el Concurso de interpretación comarcal "Baix Vinalopó" 2019; el Concurso Jóvenes Intérpretes "Villa de Castellnovo", en 2021 y 2023, y el Concurso "Entre cuerdas y metales" 2023.

Palmarés

Manuela Candela Muñoz, de 22 años, nació en Orihuela. Desde 2023 estudia en la Cátedra de Oboe Fundación Damm de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, primero con el profesor Hänsjorg Schellenberger y actualmente con el profesor Lucas Macías.

Comenzó sus estudios musicales con 8 años en la Unión Lírica Orcelitana. Ganadora del premio extraordinario en el conservatorio profesional, ha recibido clases de Aitor Llimerá Galduf, Nick Deutsch, Salvador Barberá, Cristina Gómez Godoy, Washington Barella, Ana Ruiz, Juan Carlos Bágenas, Henrik Wahlgren, Rèmi Grullier, Gildas Prado y José María Ferrero.

La oriolana Manuela Candela Muñoz / Información

Ha actuado en la sala Pierre Boulez en la Philarmonie de París con la academia de la Orquesta de París, con la Joven Orquesta Sinfónica de Torrevieja, Joven Orquesta de la provincia de Alicante, Coro Ginés Pérez de la Parra, Ensemble Ars Nova, Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, Joven Orquesta Leonesa, ADDA Jove, Orquesta de la Universidad Complutense de Madrid, Orquesta de la Universidad Politécnica de Madrid y Orquesta Sinfónica de Torrevieja. Asimismo, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid (Teatro Real).

Es miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y en 2023 formó parte de la Gustav Mahler Jugendorchester, y de la Mediterranean Youth Orchestra. Ha trabajado con directores como Daniele Gatti, Duncan Ward, Christian Blex, Simon Rattle, Klaus Mäkelä, Petri Sakari, Alejandro Cantalapiedra y Henrik Nánási, así como en grupo con profesores como Joost Bosdijk y Patricia Moynihan y con la cantante Asmik Grigorian.

Ha actuado en escenarios de diferentes ciudades como el Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Comunale Giuseppe Verdi en Pordenone (Italia), Musikverein en Viena (Austria), Kulturplast en Dresden (Alemania), Teatro alla scala en Milán (Italia) y en Francia en el Grand Théâtre de Provenza, La Friche de Marsella y el Festival de les Nuits de la Citadelle en Sisteron.