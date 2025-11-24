Eva Soriano llega a Torrevieja el 14 de marzo con su espectáculo "Disfrutona"

Eva Soriano, "una de las voces más frescas y desbordantes del humor en España", estrena su nuevo espectáculo "Disfrutona". Con su característico "desparpajo, ingenio afilado y esa capacidad única para convertir lo cotidiano en carcajada", la cómica subirá al escenario del Auditorio Internacional de Torrevieja en una única función, el próximo 14 de marzo, a las 20:30 horas, según destaca la nota de prensa de la productora que ha distribuido el Ayuntamiento para difundir que desde hoy están a la venta las entradas.

Soriano ha vuelto a los escenarios con un espectáculo "lleno de energía, espontaneidad y mucho humor".

Con "Disfrutona", la humorista ofrece "una propuesta que promete risas aseguradas y una conexión única con el público".

Disfrutona

En ese caso, déjanos decirte que "Disfrutona" no es solo un monólogo, sino un auténtico ejercicio de diversión sin filtros. Durante 80 minutos, Eva Soriano se sumerge en una conversación consigo misma –y con el público– sobre todo y sobre nada. ¿De qué va exactamente? Imagínate esos momentos en los que, recién salido de la ducha, te pones a hablar solo frente al espejo de los temas más absurdos e irrelevantes. Eso es "Disfrutona": un viaje hilarante por los pensamientos más inesperados de una persona ridícula que, a pesar de no tener ni idea de nada, consigue que te rías sin remedio. Y lo mejor de todo, es que ella misma lo sabe.

Cartel anunciador del espectáculo de Eva Soriano / INFORMACIÓN

Con su particular energía y ese carisma arrollador que la ha convertido en una de las cómicas más queridas del panorama actual, Eva Soriano promete un show lleno de risas, improvisación y una conexión directa con el público. El espectáculo tiene una duración aproximada de 80 minutos y no está recomendado para menores de 16 años. No pierdas la oportunidad de ver a Eva Soriano en su estado más puro: disfrutando y haciendo disfrutar.

Las entradas están a la venta en www.culturatorrevieja.com desde hoy lunes, 24 de noviembre, a las 12:00 horas. Como es habitual, Cultura Torrevieja, la empresa que gestiona la programación cultural de Torrevieja no informa del precio de las entradas. En este caso 26 y 24 euros.

Eva Soriano / Sergio Pérez (Efe

Sobre Eva Soriano

Eva Soriano es una de las cómicas más destacadas del panorama humorístico español. Con una carrera en constante ascenso, ha brillado en televisión, radio -Cuerpos Especiales- y escenarios de todo el país gracias a su estilo fresco, ingenioso y desbordante de energía. Ha sido presentadora en programas de éxito como Showriano y colaboradora habitual en formatos como La Resistencia y Zapeando. Su capacidad para la improvisación y su carisma arrollador la han convertido en una de las humoristas más queridas del momento.