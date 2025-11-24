La rehabilitación de la Fábrica del Hielo en Torrevieja mantiene en pie la fachada original y parte de la cubierta

Cinco meses después de iniciarse las obras de rehabilitación de la Fábrica de Hielo, el Ayuntamiento de Torrevieja ha licitado la adjudicación de la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de los trabajos en este inmueble y en el edificio anexo de oficinas municipales entre las calles Orihuela y Faleria, en el centro del casco urbano de Torrevieja.

Desde que comenzó la rehabilitación y hasta que se adjudique el nuevo contrato ha sido un arquitecto del Ayuntamiento quien ha asumido la supervisión facultativa, actuación que siempre ha de ser llevada a cabo por una empresa o profesional ajeno a la adjudicataria, en este caso Abala-Orthem, dos firmas del Grupo Hozono Global que se hizo con el contrato por 6,4 millones de euros.

Sin incluirse

El expediente, que valora el contrato de supervisión en 227.000 euros (IVA incluido), señala que en la aprobación del proyecto en abril de este año no se incluyó la dirección de obra, ni las actuaciones necesarias en materia de seguridad y salud -tampoco en la adjudicación posterior del mes de junio-, no aclara los motivos ni cita que las obras llevan más de cinco meses en marcha.

La dirección facultativa y el control en materia de seguridad y salud es una obligación legal en cualquier obra pública y privada. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN ambas funciones se derivaron de forma interna a un arquitecto funcionario del Ayuntamiento, lo que permitió agilizar la tramitación una vez que ya estaba adjudicada la obra. Ahora, sin embargo, se externalizan estas funciones porque el mismo funcionario debe abordar otras actuaciones municipales en marcha en estos momentos.

Obras de rehabilitación de la Fábrica de Hielo en Torrevieja / D. Pamies

Hacerse la foto en el grupo de empresa

Había prisa por adjudicar el contrato de la rehabilitación de la Fábrica de Hielo. El equipo de gobierno pudo vender públicamente el derribo del edificio del Grupo de Empresa y la limpieza del solar de las históricas Eras de la Sal antes de la celebración del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. Pese a su importante valor patrimonial la zona, en un lamentable estado de abandono, llevaba más de dos años siendo objeto de las quejas vecinales debido a la degradación del entorno: Acumulación de basuras, conatos de incendio, ocupación de las dependencias municipales y proliferación de vegetación, que tuvo su punto de inflexión con el asesinato de un indigente a manos de otro en una pelea que se produjo en el interior del recinto municipal, que carecía de un vallado con cierre efectivo.

Las obras avanzaron rápido al principio, con el derribo de los edificios del Grupo de Empresa de las Salinas y las excavaciones arqueológicas en las Eras de la Sal, que además desvelaron que las estructuras contemporáneas de la industria salinera se encontraban mucho mejor conservadas de lo previsto. De momento, se conservan sobre el terreno, aunque la previsión del proyecto que sigue redactando el estudio de Paredes Pedrosa sobre este espacio es que encima se ubique una zona verde y el futuro Museo del Mar y de la Sal.

Respetar el edificio y la fachada

En estos momentos las actuaciones se concentran en avanzar en la rehabilitación integral del edificio de la Fábrica de Hielo con un esfuerzo especial por mantener la fachada y parte de la cubierta original de madera del edificio. Era uno de los principales objetivos del proyecto: que no se perdiera esencia del aspecto exterior del edificio, protegido de forma genérica en el inventario municipal de bienes catalogados por su interés arquitectónico-urbanístico. El proyecto mantiene también una de las escasas veletas del paisaje urbano del centro de Torrevieja, que el proyecto asegura que mantendrá en su estado original y que -de momento- ha desaparecido de la cubierta.

La idea del Ayuntamiento es que el edificio, levantado entre los años 20 y 30 del siglo pasado y que ocupa unos quinientos metros cuadrados, albergue la oficina principal de turismo de la ciudad y que sobre el solar del antiguo cine Gloria, de otros 300 metros cuadrados, se levante un edificio de nueva planta dedicado a acoger oficinas para distintas áreas municipales.

El presupuesto incorporó a última hora la demolición del antiguo edificio del Grupo de Empresa de las Salinas en las Eras de la Sal, que tantos problemas por abandono ha provocado en los últimos años, y el vallado perimetral del recinto para garantizar la seguridad en este espacio histórico, origen de la ciudad. La demolición fue lo primero que se llevó a cabo en el mes de julio, aunque el vallado perimetral no se ha ejecutado.

Estructuras descubiertas de instalaciones de la industria salinera en la era alta / D. Pamies

El presupuesto de licitación inicial de 7,1 millones de euros se ha rebajado 717.000 hasta los 6,4 millones y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

A esa inversión se suman los 1,8 millones de euros que tuvo que invertir el municipio para comprar en 2021 y 2023 las fincas sobre las que se va a actuar, y ahora se añaden los 227.000 previstos para la dirección facultativa.

El proyecto se plantea a partir de la rehabilitación del edificio que se utilizó a principios de siglo XX como Fábrica del Hielo, en el que se habilitan dos plantas, respetando la "forma" de la cubierta, que ahora es de madera, y el lucernario que lucía en la techumbre. La característica edificación de forma triangular sirve de bifurcación para las calles Faleria (antigua calle Acarretos) y la calle Orihuela.

Edificio de planta baja y tres alturas

Como recogió INFORMACIÓN en el anuncio de su licitación, integrará un nuevo edificio anexo de planta baja más tres alturas -sobre la parcela del antiguo cine Gloria sito en la calle Orihuela-, que se conectará con el anterior mediante un corredor central entre ambos. En el mismo se proyecta la habilitación de un mirador turístico que se asomará a contemplar la integración del área del Museo del Mar y de la Sal en el trazado urbano con el fondo panorámico de la bahía de Torrevieja y sus marinas deportivas. La superficie resultante entre ambos inmuebles con el solar de 299 m² y el anexo de 303 m², será de un total de 2.436 metros cuadrados construidos.