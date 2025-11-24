Sueña Torrevieja presenta una moción para impulsar rutas senderismo urbano para fomentar un estilo de vida saludable

El grupo municipal Sueña Torrevieja, a través de su portavoz Pablo Samper Hernández, ha presentado en el Ayuntamiento una moción para la puesta en marcha de rutas de senderismo urbano que conecten distintos puntos de la ciudad y fomenten la actividad física entre los vecinos y vecinas de todas las edades. La propuesta se debate este lunes en el pleno ordinario de noviembre y ha sido enmendada parcialmente por el Partido Popular.

La iniciativa, explica el grupo municipalista, busca promover hábitos de vida saludables, impulsar el envejecimiento activo y poner en valor el patrimonio cultural y natural de Torrevieja y La Mata. Estas rutas incluirían zonas de calistenia renovadas, espacios accesibles y compatibles con el uso de la bicicleta, además de paneles informativos con datos sobre distancia, dificultad o consejos de salud.

Panorámica de la Vía Verde con la laguna de Torrevieja al fondo / TONY SEVILLA

Calidad de vida

“Esta iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de ejercicio físico y la socialización. Queremos que todos los torrevejenses (desde los más jóvenes hasta nuestros mayores) encuentren una forma atractiva y segura de cuidar su salud mientras redescubren su ciudad”, declaró Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja. La moción también plantea que el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Sanidad y Bienestar Social, estudie la creación de estas rutas y difunda su información a través de los canales municipales para favorecer su conocimiento y uso por parte de la población.

“En Torrevieja tenemos un índice de envejecimiento superior al 150% por lo que debemos apostar por políticas públicas que promuevan el envejecimiento activo y saludable”, añadió Samper.

“Las rutas de senderismo urbano son una herramienta sencilla, económica y muy beneficiosa para fomentar la actividad física y el contacto con el entorno”, aseguró el portavoz.

Con esta iniciativa, Sueña Torrevieja continúa impulsando propuestas centradas en el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, consolidando su compromiso con una Torrevieja más saludable, activa y conectada y se enmarca en el viraje de esta formación, que cuenta con un concejal, hacia una oposición constructiva.

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper / JOAQUIN CARRION

Ya se hace

La respuesta del PP, como tantas otras en los últimos seis años en las que se acepta la propuesta pero solo con los cambios que impone la mayoría absoluta popular, señala que el equipo de gobierno ya trabaja en esos itinearios, por ejemplo con el plan subvencionado por la Unión Europea en el que se actuará en el barrio de San Roque o la senda peatonal del cementerio al hospital anunciada hace ya tres años y para la que se han redactado los proyectos sin las autorizaciones para ocupar los suelos de dominio público.

Torrevieja cuenta con muy pocos itinearios urbanos peatonales, con la excepción de la vía verde, que en solo discurre de forma parcial por zonas urbanas. El resto de caminos señalizados discurren en el parque natural o paralelos a la CV-905 y la N-332.