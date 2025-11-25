Arde una elevadora usada para inspeccionar si las palmeras tienen picudo en Torrevieja

Un incendio calcinó este martes en el paseo de Punta Margalla la máquina elevadora que los operarios de la empresa de mantenimiento de parques y jardines han estado empleando en los últimos días para realizar la inspección de urgencia del inventario municipal de cinco mil palmeras ordenada por el Ayuntamiento de Torrevieja.

Trabajos de evaluación impulsados por el equipo de gobierno tras el trágico accidente de un joven que murió aplastado por un ejemplar de palmera que se desplomó al paso de su vehículo en la CV-905. La palmera estaba afectada por la plaga de picudo rojo el pasado 15 de noviembre.

Intervención

El incendio ha tenido lugar pasadas las 13.30 y se ha iniciado en la parte inferior del vehículo especial que se utiliza para alcanzar zonas elevadas. Las llamas se detectaron donde se ubica el motor y las ruedas y prendió el resto a través de los neumáticos, según indicó este martes el Consorcio Provincial de Bomberos. Intervinieron seis bomberos del parque de Torrevieja, con respaldo de agentes de la Policía Local y Guardia Civil. La maquinaria ya había dejado de ser usada por los operarios de conservación de parques y jardines y estaba a la espera de ser retirada por la propietaria. No estaba en marcha cuando se ha incendiado, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN.

Imagen de la comprobación de los operarios de la contrata de parques y jardines de los ejemplares de palmera para descartar que estén afectados por la plaga de picudo. La máquina que se obaserva en la imagen es la que se ha incendiado / JOAQUIN CARRIÓN

Trabajos terminados

La elevadora llevaba realizando esta inspección desde hace más de una semana. Es un análisis que va más allá del visual donde en ocasiones no puede detectar la presencia de las larvas o los ejemplares adultos de picudo rojo.

Los operarios toman muestras de la corona de la palmácea, con un mazo golpean el tronco del ejemplar para comprobar si está hueco y también realizan un pequeño taladro para extraer materia vegetal. La empresa ha estado realizando estos trabajos en los últimos días en los paseos Vista Alegre y de Juan Aparicio, junto al mar y ahora avanzaba al norte por Punta Margalla.

La columna de humo, que se elevaba en primera línea de costa, era divisible desde toda la playa de Los Locos y ha alertado a los vecinos.

Labores de inspección realizadas en los últimos días. En la imagen la hilera de palmeras del paseo Vista Alegre. La máquina es la que estaba alquilada y ha resultado incendiada / JOAQUIN CARRIÓN

Otro incendio

En la misma zona próxima a la playa de Los Locos se produjo otro incendio este martes que calcinó una motocicleta y que causó algunos daños materiales en dos balcones del edificio situado junto al lugar en el que se encontraba estacionada. De este otro siniestro no ha informado el Consorcio de Bomberos.