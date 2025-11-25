El escritor Juan Gómez-Jurado llega a Orihuela
El autor que ha convertido sus obras en fenómenos editoriales mantendrá un encuentro con el público este jueves en La Lonja
La Concejalía de Cultura de Orihuela ha organizado un encuentro literario y firma de libros con el reconocido autor Juan Gómez-Jurado, que tendrá lugar este jueves a las 19 horas en el auditorio de La Lonja.
Escritor superventas y un autor clave del panorama literario actual, Gómez-Jurado ha alcanzado cifras extraordinarias de lectores gracias a obras como Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, Cicatriz o Todo arde, que se han convertido en fenómenos editoriales. Parte de su obra ha sido adaptada recientemente a una serie de televisión con enorme éxito de audiencia.
Además, es uno de los autores españoles con mayor proyección en redes sociales y un divulgador cultural consolidado, participando activamente en medios de comunicación, podcasts y programas especializados.
Durante la sesión, los asistentes podrán conocer de primera mano su visión literaria, su proceso creativo y su experiencia dentro del panorama editorial actual, contribuyendo al enriquecimiento cultural del municipio y al fomento de la lectura.
Programa del encuentro
El encuentro dará comienzo a las 19 horas con una bienvenida institucional y la presentación de Juan Gómez-Jurado. A partir de las 19.10 horas, el autor mantendrá una conversación con el moderador en la que abordará su proceso creativo, el desarrollo de su obra literaria y diversas reflexiones sobre la narrativa contemporánea.
A continuación se abrirá un turno de charla-coloquio con el público, en el que los asistentes podrán plantear preguntas y compartir impresiones directamente con el escritor. Posteriormente, hacia las 20.30 horas, está prevista una sesión de firma de ejemplares.
El Ayuntamiento ha señalado que "la promoción de la cultura y el acceso a propuestas literarias de calidad es un compromiso para la Concejalía de Cultura". En este contexto, "contar en Orihuela con la presencia de un autor del prestigio de Juan Gómez-Jurado supone una oportunidad de gran relevancia para la ciudad", ha concluido el Consistorio.
