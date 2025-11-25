El escritor Juan Gómez-Jurado llega a Orihuela

La Concejalía de Cultura de Orihuela ha organizado un encuentro literario y firma de libros con el reconocido autor Juan Gómez-Jurado, que tendrá lugar este jueves a las 19 horas en el auditorio de La Lonja.

Escritor superventas y un autor clave del panorama literario actual, Gómez-Jurado ha alcanzado cifras extraordinarias de lectores gracias a obras como Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, Cicatriz o Todo arde, que se han convertido en fenómenos editoriales. Parte de su obra ha sido adaptada recientemente a una serie de televisión con enorme éxito de audiencia.

Cartel del evento / Información

Además, es uno de los autores españoles con mayor proyección en redes sociales y un divulgador cultural consolidado, participando activamente en medios de comunicación, podcasts y programas especializados.

Durante la sesión, los asistentes podrán conocer de primera mano su visión literaria, su proceso creativo y su experiencia dentro del panorama editorial actual, contribuyendo al enriquecimiento cultural del municipio y al fomento de la lectura.

Programa del encuentro

El encuentro dará comienzo a las 19 horas con una bienvenida institucional y la presentación de Juan Gómez-Jurado. A partir de las 19.10 horas, el autor mantendrá una conversación con el moderador en la que abordará su proceso creativo, el desarrollo de su obra literaria y diversas reflexiones sobre la narrativa contemporánea.

A continuación se abrirá un turno de charla-coloquio con el público, en el que los asistentes podrán plantear preguntas y compartir impresiones directamente con el escritor. Posteriormente, hacia las 20.30 horas, está prevista una sesión de firma de ejemplares.

La edil de Cultura, Anabel García, en la presentación del evento / Información

El Ayuntamiento ha señalado que "la promoción de la cultura y el acceso a propuestas literarias de calidad es un compromiso para la Concejalía de Cultura". En este contexto, "contar en Orihuela con la presencia de un autor del prestigio de Juan Gómez-Jurado supone una oportunidad de gran relevancia para la ciudad", ha concluido el Consistorio.