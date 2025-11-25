Llamamiento de Benijófar a sus jóvenes para acceder a suelo gratuito municipal para construir su primera casa

El Ayuntamiento de Benijófar ha puesto en marcha una iniciativa pionera para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes del municipio, que en los últimos años se han encontrado con especiales dificultades para adquirir su primera vivienda. Otros se han visto obligados a desplazarse a otras localidades debido al elevado precio del suelo que se ha producido en la localidad, como consecuencia de la compra de segundas residencias por parte de ciudadanos de países del centro de Europa.

Con el objetivo de revertir esta tendencia y favorecer el asentamiento de nuevas familias, como adelantó este periódico, el Consistorio va a ceder una parcela municipal de 4.200 metros cuadrados de uso dotacional, que se segregará en 30 parcelas de 120 metros cuadrados, situada en la calle Formentera, esquina con Rosalía de Castro y Pilar Miró, destinada a la construcción de 30 viviendas unifamiliares de aproximadamente 100 metros cuadrados cada una.

División de 30 parcelas de 120 metros cuadrados / Información

La parcela se otorgará mediante concesión demanial por un periodo de 75 años. Los beneficiarios -jóvenes de entre 18 y 45 años- actuarán como autopromotores, ajustándose al anteproyecto arquitectónico facilitado por el Ayuntamiento.

Proyecto de vivienda facilitado por el Ayuntamiento / Información

Este modelo permite reducir de forma notable el coste final de la vivienda al suprimir el precio del suelo, uno de los principales factores que dificultan el acceso a vivienda en el municipio.

Las bases completas del proceso de adjudicación, que detallarán los requisitos, criterios de selección y plazos, serán publicadas en las próximas semanas para que los interesados puedan presentar su solicitud.

De momento, el Ayuntamiento celebrará una reunión informativa este miércoles a las 19.30 horas en el salón de plenos, donde se resolverán dudas y se explicará el procedimiento de participación. Así, los vecinos interesados podrán asistir libremente y plantear sus preguntas al equipo técnico y municipal responsable del proyecto.

Parcela en la calle Formentera, esquina con Rosalía de Castro y Pilar Miró / Información

El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez, ha subrayado que "este proyecto es una apuesta firme por nuestros jóvenes y por el futuro del municipio", porque "queremos que quienes han crecido aquí tengan la oportunidad real de iniciar su vida y formar sus familias en Benijófar", ha añadido.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia destinada a ampliar la oferta de vivienda asequible, promover la estabilidad demográfica y fortalecer el tejido social y económico del municipio.

Otras 30 viviendas de protección pública

Hace unos días, Rodríguez y la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, firmaron ante notario la escritura de cesión de una parcela a la entidad para su inclusión en el Plan Vive Comunitat Valenciana para la futura construcción de unas 30 viviendas de protección pública.

La parcela, de 1.898 metros cuadrados en la calle Donante de sangre, 191, pasa a formar parte de este plan impulsado por la Generalitat con el objetivo es incrementar la oferta de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada, movilizando suelo público y adecuando el marco normativo para viabilizar la construcción de vivienda a precio asequible, lo que ayudará a hacer frente al problema de la falta de vivienda que afecta de forma generalizada a muchos municipios.

Está previsto que en las próximas semanas la EVHA publique la licitación para las obras de estos inmuebles mediante el mecanismo de permuta a cambio de obra futura. "Esta es una de las figuras que incluye el Plan Vive y que mejores resultados está dando, ya que la respuesta de las empresas constructoras está siendo muy satisfactoria", manifestó la directora general.

Mediante este mecanismo, la empresa adjudicataria de las obras entregará, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda, que se incorporarán al parque público para alquiler asequible.

“Desde la Generalitat consideramos que la colaboración público-privada es esencial para que el Plan Vive tenga éxito", ha añadido. Por ello, "sabemos que solo conjugando la capacidad operativa del sector privado, promotores y constructores, junto a los recursos y garantías de las administraciones, podremos alcanzar nuestro objetivo de crear vivienda a precio asequible, dando respuesta a una de las grandes necesidades de la ciudadanía".