La Navidad arranca en Orihuela con el encendido de luces

El inicio oficial de la Navidad en Orihuela arranca con los actos de encendido de luces, que se celebrarán el jueves 4 y viernes 5 de diciembre en diferentes puntos del municipio. Un momento muy esperado por las familias oriolanas que irá acompañado por un programa de actividades navideñas que se irá anunciando en los próximos días.

El día 4 tendrá lugar el encendido en Orihuela Costa, a las 18 horas, en la puerta del Ayuntamiento en Playa Flamenca. "Será un acto amenizado por un coro y, además, inauguraremos el Belén municipal que hemos instalado en las dependencias municipales", ha avanzado la concejala de Festividades, Rocío Ortuño.

El viernes 5, a partir de las 17 horas, habrá un recorrido por distintas calles que "descubrirá la magia de la Navidad en Orihuela", ha señalado Ortuño, mientras que a las 19 horas será el acto central del encendido de luces en la Glorieta Gabriel Miró y la lectura del cuento de Navidad.

Cartel del encendido de luces / Información

En este sentido, el concejal de Educación, Vicente Pina, ha explicado los detalles del concurso "Cuento de Navidad", que se leerá ese día por parte del niño ganador. El edil ha informado de que este viernes se reunirá el jurado para seleccionar al ganador del concurso, cuyos trabajos han sido presentados por los centros educativos del municipio. El cuento elegido se difundirá en todos los centros y se leerá públicamente durante el acto.

Para finalizar, Ortuño ha invitado a toda la ciudadanía a participar, ya que "solo hace falta salir a la calle para sentir la Navidad en Orihuela".

Los ediles Rocío Ortuño y Vicente Pina / Información

Campaña

El Consistorio ha licitado varios contratos de cara a la Navidad que suman -por ahora- un total de 500.000 euros. Los últimos han sido el mercadillo navideño, con un presupuesto base de 72.282 euros, que se realizará del 5 al 24 de diciembre en un espacio cercano a los ejes comerciales emblemáticos de la ciudad como son las calles Mayor y San Pascual y la plaza Nueva, así como el servicio de diseño gráfico de la campaña navideña, impresión de materiales y difusión en medios de comunicación (56.829 euros).

Estos dos últimos contratos (de 129.000 euros) se suman a los que ya han ido saliendo a licitación en estos días: los desfiles de Papá Noel (86.900 euros), las Cabalgatas de los Reyes Magos (254.000), la Nochevieja infantil (21.200) y el encendido de luces y la Tardebuena (24.000).

El año pasado el presupuesto en Navidad fue de casi 900.000 euros, contando los 375.000 para decorar las calles con luces navideñas, un contrato que el el bipartito de PP y Vox sacó a licitación en pleno agosto -de 2024- con una duración hasta el próximo día 30, con una prórroga de dos años.