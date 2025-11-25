Orihuela apela a la unidad y marcha contra el negacionismo en la lucha contra la violencia machista
El PP, ante la ausencia de su socio de gobierno (Vox), reafirma que es un municipio comprometido e incide en que no se escatimen recursos y se trabaje la igualdad desde entornos educativos
Orihuela ha marchado un 25N más para seguir luchando y exigir el cese definitivo de la violencia machista y sus injustas consecuencias en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ayuntamiento, que está gobernado por PP y Vox, aunque este último partido no ha asistido a la marcha desde el Consistorio a la Glorieta, ha remarcado que la localidad es "un municipio comprometido contra las violencias machistas", apelando, además, a la unidad de la mano de la concejala de Igualdad, Agustina Rodríguez (PP), que ha lanzado un mensaje directo: "En este momento, se hace más necesario que nunca que, ante las posturas negacionistas, expresemos alto y con contundencia nuestro rechazo frente a la violencia machista y nuestro firme compromiso para combatirla de forma unánime".
A continuación, la edil ha hecho referencia a las estadísticas, que siguen siendo muy alarmantes, con 1.331 mujeres asesinadas desde el año 2003, 36 entre enero y noviembre de este año, dejando huérfanos a 17 niños y niñas. "No son cifras, son familias rotas, es angustia, dolor y desesperanza, una situación durísima a la que no podemos resignarnos", ha remarcado.
De ahí, ha subrayado, la importancia de manifestar repulsa, indignación y rechazo ante la violencia machista, en todas sus formas: física, psicológica, emocional, económica y sexual.
Y también ha apuntado la necesidad de actuar desde las Administraciones locales, creando espacios públicos seguros, en colegios, espacios culturales y lugares de ocio: "Debemos convertir nuestra ciudad en barreras a la violencia más cobarde que es la del maltrato a las mujeres".
Ley y recursos
Además, Rodríguez ha apelado a que "la ley, pionera en su momento, necesita ser revisada y mejorada" para evitar fallos como los que se han producido en los sistemas de protección, como ha alertado la Fiscalía General del Estado. Asimismo, ha reivindicado que hacen falta más recursos.
Por último, ha señalado que la educación afectivo-sexual no puede dejarse en manos de las redes sociales, sino de la educación académica, familiar y social, porque "es importante que desde edades tempranas chicos y chicas identifiquen las señales insanas del mal llamado amor, para no reproducirlas ni consentirlas".
Violencia en distintas generaciones
Por su parte, el manifiesto de las asociaciones de la Mesa de Igualdad del Ayuntamiento, que ha leído Inma Sánchez, de Vega Baja Acoge, ha puesto el foco en que "hay un auge del conservadurismo que se puede ver a través de las relaciones de las nuevas generaciones": chicas muy jóvenes viviendo relaciones machistas y misóginas que en muchos casos se pueden llegar a considerar violencia de género "después de años de progreso gracias a la lucha feminista".
Una vuelta atrás que también se ha acentuado en las mujeres mayores de 65 años, que representan el 13,45% de las asesinadas desde 2003. Sin embargo, el número de denuncias que presentan es muy pequeño. "Los datos reflejan una realidad oculta e invisible, la de quienes han sufrido violencia de género durante décadas", ha enfatizado el manifiesto, que ha subrayado los estereotipos que promueven el cuidado como una de las misiones de una mujer, el fracaso de la ruptura de la pareja, la obligatoriedad de silenciar lo que ocurre dentro de casa o de la pareja...
En este sentido, ha recordado que buena parte de la juventud de estas generaciones de mujeres víctimas de violencia de género transcurrió durante la dictadura franquista, que ataba a las mujeres a la potestad del padre, y después a la del marido, la casa y los hijos.
"La violencia machista se alimenta de la indiferencia de unos, la hipocresía de otros y el indecente negacionismo de los que llaman mentirosas a las víctimas", ha continuado para exigir que se cumplan las leyes vigentes que han de garantizar la protección de las mujeres amenazadas; que no desparezcan ni sufran recortes los recursos existentes para la lucha contra la violencia machista; que ante cada asesinato se rindan cuentas de los errores cometidos y se articulen las necesarias medidas de mejora y que se ajusten los procedimientos que acreditan la condición de víctimas de las mujeres mayores de 65 años a su edad, su posible situación de dependencia, sus problemas de salud y movilidad o sus dificultades tecnológicas.
Porque, en definitiva, se trata de una violencia que se extiende a todos los estratos sociales, económicos, geográficos o culturales. Por ello, "tenemos la obligación de seguir luchando por la igualdad y la libre decisión de hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana".
Formación
La Policía Local de Orihuela ha reforzado su formación en violencia de género con un curso especializado sobre el funcionamiento del Sistema VioGén 2. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Mónica Pastor, ha impulsado esta semana un curso de especialización penal y procesal en violencia de género para activar con mayor precisión los protocolos de protección y entender con profundidad la evolución de cada caso.
El curso, impartido por Juan Antonio Jover Pinar, brigada de la Guardia Civil, ha abordado el uso operativo del sistema, las obligaciones policiales, la protección de datos, los protocolos de actuación, incluyendo módulos dedicados a la actuación en conflictos parentales con incidencia en el ámbito educativo.
Pastor ha destacado que "la Policía Local está dando un paso adelante en la especialización y coordinación en materia de violencia de género. La formación es una herramienta imprescindible para proteger mejor a las víctimas y para garantizar una actuación rápida, segura y eficaz en cada intervención".
