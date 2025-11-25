Orihuela pone control a sus colonias felinas: esterilizará a 640 gatos

Orihuela cuenta con numerosas colonias felinas urbanas cuyo crecimiento descontrolado genera problemas de convivencia, impacto ambiental y bienestar animal. Durante años, ha reconocido la propia concejala de Sanidad, Irene Celdrán, han dependido del esfuerzo de voluntarios, a quienes la edil ha agradecido públicamente su dedicación, al tiempo que ha manifestado que "ahora es el momento de que el Ayuntamiento dé un paso decisivo para asumir, ordenar y reforzar esta labor".

Para ello, ha asegurado este martes que ya se ha iniciado oficialmente el Plan de Choque de Esterilización de Colonias Felinas en el municipio, un proyecto que ya avanzó en julio del año pasado, contabilizando entonces 140 colonias -aunque otras muchas sin registrar-, pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha puesto en marcha.

Se trata, ha subrayado la edil, de una actuación prioritaria que ya ha comenzado a ejecutarse para controlar la población felina, mejorar la convivencia vecinal y garantizar el bienestar animal en barrios, pedanías y en la costa.

El contrato tiene un coste total de 131.347 euros con una duración máxima de 15 meses. Así, se intervendrá sobre 640 ejemplares sin propietario (320 machos y 320 hembras), con operaciones de esterilización, identificación mediante microchip, vacunación, desparasitación y otros tratamientos clínicos autorizados cuando sea necesario. Con todo, solo en el litoral se han llegado a contar 60 colonias con unos mil ejemplares.

Fases

El plan se llevará a cabo por fases: Montepinar, Orihuela Costa, casco urbano y pedanías, con una planificación progresiva y fechas que se anunciarán previamente. "Llevaremos a cabo capturas de cinco gatos al día para avanzar de forma constante y con control técnico en cada área", ha explicado Celdrán. Participan el lacero municipal y voluntariado autorizado de entidades como Colonias Felinas Orihuela, Gatitos 7 Vidas, Protectora Oriolana, Colonias Felinas Orihuela Costa y Animales Asilvestrados, entre otros. La clínica veterinaria se encargará de la esterilización, identificación, vacunación y desparasitación, siguiendo los protocolos recogidos en la normativa vigente.

La concejala de Sanidad ha destacado que el plan se basa en reducir de manera ética y efectiva la población felina mediante la esterilización, aplicando el método CER (captura, esterilización y retorno), que se ha demostrado como la estrategia más eficaz y sostenible; mejorar el bienestar de los animales, garantizando atención veterinaria y condiciones saludables, y la convivencia vecinal, evitando camadas en la vía pública y previniendo problemas sanitarios.

La concejala ha finalizado haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que se implique evitando el abandono de animales, siguiendo las normas de alimentación responsable, comunicando incidencias o presencia de nuevas colonias al Ayuntamiento.

Hay que recordar que la nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros por depositar comida para animales salvo autorización específica.

"Esto no es una medida técnica, es una apuesta por el bienestar animal, por la salud pública y por una convivencia equilibrada. Orihuela merece soluciones valientes y eficaces, y este es un paso firme en esta dirección", ha concluido.