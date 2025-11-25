Pepón Nieto protagoniza la clausura de un Cortopilar histórico en su debut como festival preseleccionador a los Premios Goya

El IX Festival Internacional de Cine de Pilar de la Horadada, Cortopilar, concluyó su edición más significativa hasta la fecha, la primera en la que actuó oficialmente como festival preseleccionador para los Premios Goya de la Academia de Cine. Con más de mil personas distribuidas en nueve sesiones de proyección, todas con aforo completo, el certamen se afianza como una cita cinematográfica de referencia en la Comunidad Valenciana y como el evento cultural más destacado del municipio y su comarca.

Durante nueve jornadas se proyectaron tres largometrajes de ópera prima, 24 cortometrajes en sección oficial y una selección de trabajos de estudiantes de centros educativos, con una respuesta masiva tanto del público como de los profesionales presentes.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al actor Pepón Nieto, quien descubrió su estrella en el Paseo de Cine de Pilar de la Horadada, en un acto multitudinario presidido por el alcalde, José María Pérez Sánchez, y miembros de la corporación municipal.

Por la noche, en la gala de clausura, celebrada ante casi 600 personas en el Pabellón Polideportivo Municipal, Nieto recibió el Pilar de Honor 2025, distinción que lo vincula ya de forma permanente con la historia del festival y del municipio.

Tradicional foto de familia del festival en el paseo marítimo de Torre del Pilar de la Horadada / Pedro Saez

También fueron galardonados con los Premios Pilar Costa Blanca 2025 los intérpretes Javier Bódalo, María Isabel Díaz Lago, Nadia de Santiago y Mariano Peña, en una ceremonia celebrada en la plaza de la Iglesia y presentada por la actriz Christina Rapado y los directores del festival, Jose Domingo Martínez y Raúl Cerezo.

Cita cultural

La gala, conducida por Neus Sanz y con música en directo de la Cortopilar Band, dejó múltiples testimonios de reconocimiento al equipo organizador, destacando su "trato cercano y profesionalismo", según han destacado los organizadores.

En sus palabras, el director Martínez señaló que esta edición marca «un punto de inflexión para el festival y para la vida cultural del municipio», mientras que el alcalde subrayó que Cortopilar es ya «la gran cita cultural de Pilar de la Horadada y un festival que avanza con paso firme hacia una mayor proyección nacional».

El palmarés

El jurado, formado por David Valero, Nerea Barros, Sofía P. Jordán, Bruno Martín y Cecilia Gessa, otorgó los siguientes premios:

Premio Pilar al Mejor Cortometraje (1.500 € + estatuilla): El fantasma de la quinta , de James A. Castillo

Mejor Montaje (600 € + estatuilla): Emily Killick

Mejor Música Original (600 € + estatuilla): Carlos Rodríguez

Mejor Dirección (750 € + estatuilla): Àlex Sardà, por El príncep

Mejor Actor (600 € + estatuilla): Enric Auquer (El príncep)

Mejor Guion (750 € + estatuilla): Santiago Pajares, por La mort , de Jesús Martínez “Nota”

Premio del Público (750 € + estatuilla): La mort

Mejor Dirección de Fotografía (750 € + estatuilla): Dani Benejam, por Ser un hombre

Líbranos del mal (tres premios de 600 € + estatuilla cada uno):

Mejor Actriz: Ana Wagener

Mejor Dirección Artística: Violeta Soliva y Mey Montero

Mejor Maquillaje y Peluquería: Raquel Vadillo

Mejor Cortometraje Internacional (estatuilla): Tingfinder (Finder Keepers) , de Mads Koudal (Dinamarca)

Premio Lucerna (Sección Anual) (600 € + estatuilla): Periquitos , de Álex Rey

Premio del Público al Mejor Largometraje Ópera Prima (800 € + estatuilla): Luger, de Bruno Martín

Un momento de la presentación de la gala de clausura / Pedro Saez

Clausura

Asistieron al acto de clausura representantes institucionales como José Francisco Mancebo (Patronato de Turismo Costa Blanca), José Antonio Belso (SUMA), Juan de Dios Navarro (diputado de Cultura) y Marina Sáez (vicepresidenta de la Diputación y concejal local).

Tras el éxito de esta novena edición, la organización ya prepara la décima, que se celebrará en 2026 y reafirmará a Cortopilar como un referente del circuito cinematográfico español y un espacio clave para el cortometraje, la industria y el público.