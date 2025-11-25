La oposición recurre el proceso de "selección a medida" para elegir al gerente de Orihuela Cultural

Los tres miembros del consejo de administración de Orihuela Cultural que representan a la oposición han avanzado este martes dos pasos para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de esta empresa municipal que gestiona los museos de la ciudad y el Teatro Circo.

Por un lado, PSOE, Cambiemos Orihuela y Ciudadanos han presentado un recurso potestativo de reposición contra las bases del proceso para seleccionar al nuevo gerente de la entidad. Por otro, han vuelto a registrar un escrito dirigido a la gerencia en el que denuncian la negativa reiterada a facilitar documentación fundamentalpara ejercer sus funciones como consejeros, como ya hicieron días atrás.

En suma, han resumido, tratan de "evitar que Orihuela Cultural se convierta en un espacio de favoritismo y selección a medida", por lo que han exigido "el cumplimiento de la ley, procesos limpios y una gestión profesional y transparente".

Los consejeros han explicado que las bases publicadas el pasado 5 de noviembre contienen "irregularidades graves" que podrían "impedir la libre concurrencia y favorecer a una persona concreta". Dicho llanamente, a su juicio, los requisitos se han hecho a medida para que el puesto recaiga en la actual gerente, Nuria Masip, por lo que piden que se modifiquen las bases o se anulen.

Entre las principales objeciones, destacan "requisitos académicos cerrados e injustificados". Solo se admiten titulaciones como Historia del Arte o posgrados en Patrimonio, dejando fuera estudios como ADE, Derecho, Gestión Cultural, Turismo o Gestión Pública, que "serían plenamente adecuados para un puesto de gestión", advierten.

Experiencia limitada al sector público

La oposición también considera injustificado excluir la experiencia profesional en entidades culturales privadas, donde se desarrollan funciones similares, así como una falta de baremos claros y criterios objetivos. La valoración de méritos y entrevistas, que juntos suman el 100% de la puntuación, carece de parámetros verificables, lo que otorga, según los consejeros, "una discrecionalidad absoluta" a la Comisión de Valoración.

En su recurso, la oposición solicita ampliar los perfiles admitidos, establecer criterios objetivos, suspender cautelarmente el proceso y exigir una motivación técnica real de todos los requisitos.

"Es nuestra obligación como consejeros y en representación de todos los oriolanos velar por que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, y este modelo rompe con los principios de igualdad, mérito y capacidad", han insistido, a la vez que han pedido al alcalde Pepe Vegara, y como tal presidente de la empresa municipal, que "asuma su responsabilidad y ponga orden".

Gestión

Además, los consejeros han presentado un escrito formal en el que denuncian la vulneración continuada de su derecho a recibir información sobre la gestión interna de Orihuela Cultural. Aseguran que la gerencia argumenta que solo debe dar información dentro de las reuniones del consejo, algo que la oposición califica de "falso e ilegal". Según los consejeros, la ley obliga a proporcionar información suficiente y actualizada a los miembros del consejo de administración.

A su vez, añaden que negar documentación incumple los deberes de diligencia y lealtad exigidos a quienes administran una sociedad pública. Por ello, han avanzado que volverán a solicitar toda la documentación en el próximo consejo y que, si persiste el bloqueo, acudirán a los juzgados.

Los tres grupos de la oposición advierten de que este caso no es aislado, sino parte de un modelo de gestión del actual gobierno municipal de PP y Vox que se caracteriza por "designaciones de perfiles afines, procesos selectivos con requisitos diseñados para personas concretas y una falta creciente de transparencia y de controles internos". Así, han afirmado que "este modo de operar deteriora gravemente la confianza de la ciudadanía en la gestión pública".

Intereses

Por su parte, la gerencia de Orihuela Cultural, que ya negó la falta de transparencia, ha incidido en que ya se ha dado respuesta en numerosas ocasiones a las cuestiones planteadas por los consejeros de la oposición. "Antes incluso de que presentaran su impugnación, la entidad detalló el proceso y aportó toda la información disponible, lo que demuestra que la prioridad de algunos no es el correcto funcionamiento de la empresa, sino utilizar estos procedimientos para bloquear y desgastar el trabajo diario", ha indicado Masip.

Con todo, ha añadido que, como en todas las ocasiones anteriores, la cuestión se ha vuelto a trasladar a la asesoría jurídica, que determinará si procede alguna actuación adicional. Aun así, ha insistido, "la empresa seguirá respetando escrupulosamente los informes técnicos y los procedimientos establecidos, sin convertir Orihuela Cultural en un espacio de confrontación política permanente".

Mientras tanto, Masip ha querido dejar claro que continuará centrada en "lo verdaderamente importante": la aprobación del nuevo convenio, el calendario laboral de 2026, la regulación y formalización de contratos de trabajo y la mejora de la organización interna para "seguir prestando el mejor servicio a la ciudadanía". Este, ha recalcado, es "el compromiso de esta gerencia y el que guía nuestra planificación diaria".

Por ello, ha advertido de que no se realizarán más declaraciones sobre "cuestiones que ya han sido tratadas, explicadas y respondidas en múltiples ocasiones". "La empresa seguirá trabajando con normalidad, transparencia y respeto institucional, sin participar en debates estériles que nada aportan al servicio público", ha concluido.