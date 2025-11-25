El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un jugador

Alicante suma un nuevo millonario. El sorteo de El Millón de Euromillones, celebrado este martes, ha dejado un premio de 1.000.000 de euros en la provincia, concretamente en el despacho receptor 32.640, ubicado en la carretera Torrevieja-Cartagena, kilómetro 6, en el término municipal de Orihuela.

El boleto agraciado llevaba impreso el código VVX30432, seleccionado al azar entre los participantes españoles del sorteo. Como es habitual, basta con adquirir un boleto de Euromillones para entrar automáticamente en el sorteo de El Millón, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados del Euromillones de hoy

En el sorteo principal, la combinación premiada ha sido:

Números: 06, 11, 17, 35, 44

06, 11, 17, 35, 44 Estrellas: 03 y 07

La jornada no ha dejado acertantes de primera ni segunda categoría ni en España ni en Europa. Sí se han registrado 13 acertantes de tercera categoría (5+0) en Europa, que se llevan 74.451,39 euros cada uno.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.