Solo el 11 % de las 500 hectáreas agrícolas contaminadas por un millón de toneladas de basura sin tratar en La Murada tiene prohibición de cultivar

Solo 59 hectáreas de las 500 que siguen contaminadas en suelos agrícolas de La Murada (Orihuela) por el enterramiento masivo de basuras sin tratar entre 2005 y 2011 cuentan con una orden expresa de la Administración, en ese caso de la Confederación Hidrográfica del Segura, de no cultivar hasta que los terrenos se restauren a su estado original. Y esa orden sigue vigente solo porque fue el propio propietario del suelo el que solicitó permiso para cultivar y le fue denegado, según trascendió este miércoles en la quinta sesión del juicio que se sigue en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche por el enterramiento ilegal de más de un millón de toneladas de residuos.

Afloramiento de lixiviados procedentes de una finca agrícola en la que se enterraron miles toneladas de basuras en La Murada, en una o imagen de archivo / TONY SEVILLA

La Audiencia juzga a tres miembros de la familia Fenoll, a quienes junto a dos empresarios y un exconcejal del PP se les acusa de un delito continuado contra el medioambiente. El Ministerio Fiscal pide siete años de cárcel para el empresario Francisco Poveda, propietario de las fincas en las que fueron sepultadas cientos de miles de toneladas de residuos, y cinco años para el resto de acusados: el hijo del empresario de las basuras oriolano, Antonio Ángel Fenoll; su hermano Francisco Fenoll Pérez y su sobrino Ángel Javier Fenoll Pastor que, según la acusación pública, eran además los encargados de ordenar y distribuir la carga de los camiones de basura y de señalar los puntos de excavación. También se piden cinco años para el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, quien supuestamente se ocupaba a su vez de coordinar las descargas, y para el empresario que realizaba el acondicionamiento y movimiento de tierras para ocultar la basura, José Vera López.

El objetivo de los acusados, según la Fiscalía, era doble: de una parte evitar la colmatación de los vasos de vertido del cercano vertedero de Proambiente, propiedad de los Fenoll, que estaban próximos a colapsar, y simultáneamente, obtener un importante margen de beneficios por tonelada de basura eliminada al prescindir de cualquier tratamiento previo.

Prohibición

La prohibición de cultivo rige solo sobre cuatro de las once fincas afectadas. Para el resto no figura en el sumario, según fuentes próximas a las defensas de los acusados, una actuación de oficio por parte de la Administración en el mismo sentido, cuando las declaraciones de los testigos insisten en que la mayor parte siguen estaban en producción a pleno rendimiento para el cultivo de cítricos, especialmente limones -con agua del trasvase Tajo-Segura- cuando estas prácticas ilegales se fueron descubriendo entre 2010 y 2012. Incluso en el sumario figura que una de ellas cuenta con supuestas certificaciones por producción ecológica de limones.

Protesta de los vecinos en uno de los terrenos contaminados por basuras, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Nunca habían visto algo similar

Los mismos testimonios, como el de quien fuera pedáneo de La Murada entre 2011 y 2013, José María Almarcha, señalaron este miércoles a la presencia no solo de miles de toneladas de residuos orgánicos convencionales domésticos, también biosanitarios -bolsas de sangre, jeringuillas o restos de todo tipo de medicamentos-.

Algo que ratificaron los miembros de la unidad de UDEF de la Policía Nacional en la segunda sesión del juicio y los agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en la siguiente. Los testigos guardias civiles subrayaron que jamás en su vida profesional especializada en la investigación de delitos ecológicos se habían encontrado con algo tan grave y de la magnitud que estos enterramientos.

Denuncia de Culiáñez

En la vista de este miércoles testificaron el exconcejal del equipo de gobierno de Los Verdes, Manuel Culiáñez, que impulsó la denuncia municipal de los enterramientos en 2011. A esta se sumó la investigación iniciada en 2010, como una pieza desglosada del caso Brugal en el que los investigadores, mientras indagaban en el grueso de la trama de supuestos amaños de la contrata de basuras en la Vega Baja, se "toparon" en sus eschuchas telefónicas bajo secreto de sumario conversaciones de los implicados sobre la ocultación de los residuos. Ambas investigaciones confluyeron en 2012 con las catas realizadas sobre el terreno.

También testificaron el pedáneo José María Almarcha, además de dos propietarios de fincas afectadas por los enterramientos y los lixiviados. Culiáñez y Almarcha señalaron que en su primer contacto con las fincas afectadas en Los Sigüenzas, Los Randeros, Los Vives y Lo Rubira, esta última junto a la Rambla Salada, les llamó la atención tanto que estuvieran en producción como el hecho de que en algunas los residuos se vieran incluso en superficie y entre las plantaciones de cítricos se alternaran restos de "cartuchos de tinta, medicinas, restos de electrodomésticos, y todo tipo de basura" y que las fincas desprendían un olor nauseabundo incluso aunque los residuos no se vieran a simple vista.

Catas de la Guardia Civil en las que se hallaron varios metros de bancales rellenados con basura sin tratar en fincas agrícolas. Al fondo, el pico del Agudo.Imagen de 2011 /

Almarcha indicó que fueron los vecinos quienes le indicaron que los camiones se pesaban en la báscula de Proambiente -lo que garantizaba su facturación- y luego descargaban en las fincas agrícolas, aunque admitió que no presenció ninguna de las dos circunstancias. Reiteró que las prácticas de enterramientos habían provocado una gran alarma social expresada por las asociaciones Asojoven y Vertivega y que su responsabilidad fue trasladarlo por escrito al Ayuntamiento de Orihuela. Subrayó que en algunos casos, como en la zona de Los Randeros, algunos vecinos estaban dispuestos a dejar sus casas, ante la atmósfera irrespirable que provocaban los vertidos.

El empresario agrícola

Mientras que el empresario agrícola Jaime Luis Maestre señaló que compró las fincas en 2002 al principal acusado, el octogenario Francisco Poveda y que solo se percató de que estaban contaminadas cuando se rompió una balsa de riego y en la mezcla con los terrenos derivó en la presencia de lixiviados que contaminaron los terrenos de unas parcelas vecinas. Y fue denunciado por ello y absuelto en el procedimiento que se siguió por estos hechos. Y llegó a un acuerdo con sus vecinos para quedarse con sus suelos a cambio de entregarles otros a cambio en otra zona.

Aseguró que no la había transformado, porque carecía de concesión de agua, y que desconocía que estaba en esas condiciones. En esas cuatro fincas hay almacenados 520.000 metros cúbicos de basuras y en este mismo juicio se espera que un experto realice una estimación del número de toneladas que supone esa ocupación del subsuelo. Reiteró que no puede dar productividad a la finca hasta que se resuelva el actual procedimiento judicial. La antigua propietaria de la finca qur resultó afectada por los lixiviados señaló en la vista oral que sí observó un recrecimiento importante del talud del vecino aunque no supo determinar en qué fechas.

El empresario agrícola Francisco Poveda, a su entrada a la Audiencia Provincial de Elche / Matías Segarra

Testigos clave

Las defensas de los encausados centraron su interrogatorio en cuestionar los testimonios clave del procedimiento: los de la agente de la Policía Local oriolana que sorprendió, junto a otras patrullas de la Policía Local, a los encausados enterrando la basura en 2010 y luego acudieron a las catas realizadas por la Policía Nacional y el Seprona de la Guardia Civil, por ser representante la asociación vecinal que desde los años 90 rechaza la instalación de vertederos en Torremendo, y el testimonio de un exempleado de Proambiente, que fue el que indicó a las fuerzas de seguridad dónde se encontraban las basuras enterradas. Testimonio este último clave porque indicó la ubicación exacta de la mayor parte de los enterramientos y acertó. En este sentido las defensas trataron de mantener que ese testigo también habría participado de los enterramientos como empleado. Culiáñez señaló que la agente actuó totalmente desvinculada de la asociación que representaba y Almarcha dijo que no sabía si el exempleado había participado o no en los enterramientos y que su puesto de trabajo en el vertedero era el de palista.

Manuel Culiáñez, que fue concejal de Medioambiente durante dos años mantuvo que el Ayuntamiento se decidió a presentar una denuncia cuando le llegaron reclamaciones por escrito de los hechos por parte de los vecinos y el municipio encargó un informe a un experto, que ya había sido contratado por el anterior gobierno municipal para llevar a cabo un informe sobre varios emplazamientos, entre los que destacó el de Lo Rubira, en el que, dijo se ocupó dominio público de la rambla con los residuos para abancalar los suelos y luego se plantaron limoneros.