El Hospital Vega Baja lidera junto al General de Elche el buen uso de los antibióticos
El centro hospitalario obtiene la acreditación PROA por reducir resistencias antimicrobianas y mejorar los resultados clínicos de los pacientes
El Hospital Universitario Vega Baja ha dado un paso destacado en la mejora de la calidad asistencial al obtener la acreditación del Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) en categoría Básico, convirtiéndose en el segundo hospital público de la Comunidad Valenciana, junto con el Hospital General de Elche, en lograr este reconocimiento.
La acreditación PROA certifica la implantación de estrategias destinadas a garantizar un uso seguro, eficaz y racional de los antibióticos, favoreciendo la reducción de resistencias antimicrobianas y mejorando los resultados clínicos de los pacientes.
La categoría Básico reconoce el desarrollo de estructuras y procedimientos sólidos que permiten implementar un programa sistemático de revisión terapéutica, monitorización, formación de profesionales y evaluación de indicadores de calidad en el uso de antimicrobianos.
Equipo
Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo coordinado de todo el equipo del hospital -incluyendo servicios médicos, de farmacia, enfermería, medicina preventiva y dirección asistencial-, que ha trabajado de forma conjunta para consolidar un modelo de atención orientado a la seguridad del paciente y la excelencia clínica.
La Dirección del Hospital Universitario Vega Baja ha subrayado que esta acreditación supone un impulso a la estrategia de mejora continua del centro, alineándose con las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud y organismos internacionales en el control de la resistencia bacteriana.
- Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
- Un menor apuñala a otro en Torrevieja
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
- El policía local de Torrevieja que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
- La Fiscalía investiga al obispo Munilla por posibles delitos de odio y discriminación
- Lluvia de euros en la provincia de Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en Rojales
- La reforma de 745 viviendas con fondos de la UE en Torrevieja: una carrera contrarreloj hasta junio de 2026
- Orihuela ofrece a la Generalitat más de medio millón de metros cuadrados para construir el tercer colegio de la Costa