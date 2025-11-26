Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Vega Baja lidera junto al General de Elche el buen uso de los antibióticos 

El centro hospitalario obtiene la acreditación PROA por reducir resistencias antimicrobianas y mejorar los resultados clínicos de los pacientes

Obras de ampliación del Hospital Vega Baja, en una imagen de archivo

Obras de ampliación del Hospital Vega Baja, en una imagen de archivo

El Hospital Universitario Vega Baja ha dado un paso destacado en la mejora de la calidad asistencial al obtener la acreditación del Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) en categoría Básico, convirtiéndose en el segundo hospital público de la Comunidad Valenciana, junto con el Hospital General de Elche, en lograr este reconocimiento.

La acreditación PROA certifica la implantación de estrategias destinadas a garantizar un uso seguro, eficaz y racional de los antibióticos, favoreciendo la reducción de resistencias antimicrobianas y mejorando los resultados clínicos de los pacientes.

La categoría Básico reconoce el desarrollo de estructuras y procedimientos sólidos que permiten implementar un programa sistemático de revisión terapéutica, monitorización, formación de profesionales y evaluación de indicadores de calidad en el uso de antimicrobianos.

Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo coordinado de todo el equipo del hospital -incluyendo servicios médicos, de farmacia, enfermería, medicina preventiva y dirección asistencial-, que ha trabajado de forma conjunta para consolidar un modelo de atención orientado a la seguridad del paciente y la excelencia clínica.

La Dirección del Hospital Universitario Vega Baja ha subrayado que esta acreditación supone un impulso a la estrategia de mejora continua del centro, alineándose con las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud y organismos internacionales en el control de la resistencia bacteriana.

