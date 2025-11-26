Todo lo que tienes que saber de la nueva campaña de bonoconsumo en Almoradí 

El Ayuntamiento de Almoradí, a través de la Concejalía de Desarrollo Económico, ha dado inicio a la séptima edición del Bono Consumo Municipal, la campaña navideña con la que el municipio vuelve a impulsar el comercio de proximidad.

La iniciativa estará activa del 1 al 20 de diciembre y pondrá en circulación 200.000 euros en bonos, distribuidos en un total de 10.000 vales de 20 euros. Como en años anteriores, el objetivo es incentivar las compras en el municipio durante el periodo navideño y apoyar directamente a los negocios locales.

A partir de este jueves 27, los vecinos podrán obtener sus bonos a través de la página web, donde se habilitará el enlace de descarga.

Cartel de la séptima campaña de bonoconsumo / Información

Requisitos

Los requisitos para solicitarlos son estar empadronado en Almoradí y ser mayor de 18 años, condiciones que deben cumplirse antes del 31 de octubre de 2025.

En esta edición participan 70 comercios, servicios y establecimientos hosteleros. Para canjear cada bono, será necesario realizar una compra mínima de 40 euros, aplicándose automáticamente el descuento de 20 euros en el momento del pago.

Listado de comercios adheridos / Información

El concejal de Desarrollo Económico, José Antonio Latorre, ha subrayado que esta campaña "vuelve a situar a Almoradí como referente en el apoyo al pequeño comercio, especialmente en una época clave como es la Navidad". Además, ha recordado que el programa se ha convertido en "una herramienta sólida y bien valorada por comerciantes y consumidores", tras movilizar más de 2 millones de euros en consumo directo desde su creación.

Latorre ha animado a la ciudadanía a participar desde el primer día: "Es una oportunidad para realizar las compras navideñas en nuestros establecimientos y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento del comercio local".