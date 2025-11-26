Orihuela ya prepara el desfile de Carnaval con un gasto de 14.000 euros

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado el contrato para el desfile de Carnaval, que se celebrará el 13 de febrero de 2026. Esta celebración es "una de las más tradicionales de España y está muy arraigada en nuestra población", por lo que la Concejalía de Turismo, que dirige Gonzalo Montoya, propone esta actividad para llenar de color las calles oriolanas.

Así, se realizará un pasacalles con una duración de dos horas, de 18.30 a 20.30 horas, con grupos de batucada, zancudos y personajes caracterizados con disfraces infantiles las calles Alfonso XIII esquina con Ballesteros Villanueva hasta la Glorieta Gabriel Miró.

El Consistorio se cura en salud y establece en el pliego que si el jueves 12 de febrero hay una probabilidad de lluvia del 50% para el viernes, consultando la Aemet, el desfile pasará a llevarse a cabo el sábado 14 de febrero, y si el viernes 13 hay una probabilidad de lluvia del 50% para el sábado, consultando la misma fuente, entonces pasará al martes 17 de febrero. Si, además, hay alerta amarilla, naranja o roja por parte de la Aemet para esos días, se cancelará el evento.

El presupuesto base de licitación es de 14.278 euros y se podrán hacer dos prórrogas para 2027 y 2028 (35.400 euros). El precio se desglosa en un grupo de batucada en el que sus 15 componentes deberán ir caracterizados con disfraces de carácter infantil y tanto el espectáculo de percusión como la música tendrá una ambientación relacionada con el carnaval (1.400 euros), diez zancudos disfrazados con un enfoque infantil (2.200) y seis coordinadores disfrazados de personajes de películas que se encargarán del orden de todo el desfile (2.200), así como seis carros de música (2.300) y diez personajes caracterizados (Mario Bros, Capitán América, Mickey Mouse, Spider Man, Minnie Mouse, Rapunzel, Barbie, Pocahontas, Capitán América, Hulk, Olaf, Spiderman, Blancanieves, Alicia en el país de las maravillas, Skye y Rubble Patrulla Canina, Vaiana, Peppa Pig y George, Winnie the Pooh), que interactuarán con el público y se harán fotos con los niños (1.815).

En la Costa

Como en otros años, en el caso de los desfiles de Carnaval, el Ayuntamiento licita un contrato para la ciudad, pero no para el litoral pese a ser un polo de atracción turística, como ocurre en otros eventos. En este caso, la Comisión de Fiestas de Orihuela Costa es la que se ha estado encargando de la organización de un desfile. Para el pasado Carnaval pidió ayuda a las concejalías de Costa y Festividades, aunque finalmente el Ayuntamiento les cedió el espacio, pero no colaboró económicamente ni proporcionó un escenario y el punto de luz, tal y como solicitaron, por lo que los vecinos y patrocinadores costearon unos gastos de unos 7.000 euros.

Finalmente, se llevó a cabo con la participación de 15 comparsas y 400 participantes, entre ellos Unidos por la Costa, que desfiló con disfraces confeccionados por ellos mismos, reflejando los principales problemas que sufren en cuanto a servicios e infraestructuras tras décadas de abandono. Las basuras, los escombros, las palmeras sin podar, los baches en las calles, el demandado paso peatonal sobre la AP-7... fueron los protagonistas de la indumentaria y de las letras, y la crítica pasó factura.

El alcalde pedáneo de Campoamor, Raúl Fernández, que también es asesor del PP, tachó en redes sociales esta participación vecinal como "una charlotada" que "avergüenza" y no es nada representativa, pese a que la asociación cuenta con mil socios de 39 nacionalidades, más de 12.000 seguidores en Facebook y tiene presencia en todos los barrios del litoral, y los vecinos respondieron que sufren "la represión al disidente", con continuos encontronazos, creciente presión policial, hostigamiento, censura, manipulación y bulos.

Con la particularidad de que este año la Comisión de Fiestas está salpicada por las supuestas irregularidades en las facturas a la hora de justificar subvenciones municipales, algo que el Consistorio ha llevado a la Fiscalía. Con todo, fuentes de la comisión afirman a este periódico que están organizando el desfile para el 28 de febrero y que en breve saldrá la inscripción para participar en un evento que ya cuenta con 20 comparsas y la colaboración del centro comercial Zenia Boulevard, en cuyo escenario acabará el pasacalles.