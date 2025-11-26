Orihuela reclasifica suelo de uso deportivo para construir más viviendas en la Costa

La Generalitat Valenciana ha dado luz verde a la reclasificación de un solar en Orihuela Costa de 10.524 metros cuadrados destinado a equipamientos deportivos privados para convertirlo en residencial. En concreto, la Comisión Territorial de Urbanismo, que es el órgano competente para resolver la aprobación definitiva de planes parciales y sus cambios, ha aprobado por unanimidad de forma definitiva la modificación puntual del plan parcial del sector O-1 Las Filipinas, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia.

La propietaria de los terrenos, la promotora Santa Cruz Urbana, solicitó al Ayuntamiento en 2018 la reconversión alegando que desde que se contempló hace tres décadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reservar esos terrenos para instalaciones deportivas no se ha podido desarrollar. "Pese a los años transcurridos y pese al periodo de expansión inmobiliaria sufrido en nuestro país, ha sido imposible destinar la parcela al uso previsto, toda vez que es antieconómica su explotación", subrayaba la petición, que ya había realizado en 2015 sin recibir respuesta municipal.

Vista parcial del solar que pasa a residencial, en una imagen de archivo / información

Así, el urbanizador exponía que el terreno se había convertido en un solar usado para vertidos incontrolados de enseres y escombros, que de forma periódica debía retirar el propietario. Se trata de las parcelas denominadas técnicamente ZD-1, ZD-2 y ZD-4a, rodeadas por más viviendas y la zona terciaria del "Tiro al Pichón", en Las Filipinas, una de las urbanizaciones más antiguas de la zona, situada entre San Miguel de Salinas y Orihuela y alejada del mar. También es una de las más caóticas desde el punto de vista urbanístico. Según el PGOU, el sector tiene una superficie de 47,89 hectáreas y un uso global residencial de 2.394 viviendas.

Vista de la parcela reclasificada / Información

"Debido a que no es económicamente viable destinar la parcela al uso previsto", según la propia resolución, la modificación permite ahora levantar un máximo de 45 viviendas sobre una superficie de 9.059,67 metros cuadrados. Además, contempla 1.244,36 metros cuadrados de red viaria, 565 de zona verde y 436 como equipamiento de uso múltiple.

También se prevé la cesión al Ayuntamiento del 5% del aprovechamiento adicional derivado del cambio de uso y se destina a la promoción de viviendas de protección pública el 10% del incremento de edificabilidad residencial generada por la modificación.

Tramitación

El órgano ambiental y territorial municipal emitió en 2020 el informe ambiental y territorial estratégico favorable (IATE), cuya vigencia fue prorrogada en 2024 hasta el 19 de noviembre de 2026 para evitar que caducara la evaluación ambiental previa necesaria para culminar la tramitación. Por resolución del concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, el proyecto se sometió a participación pública en mayo de 2024 y en febrero de este año sin que se recibieran alegaciones.

Asu vez, el pleno acordó en julio por mayoría absoluta la aprobación provisional que ahora ya es definitiva aunque hay un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Este tipo de reclasificación para estos suelos sin desarrollar está amparada por la ley urbanística valenciana (LOTUP). Sin ir más lejos, este mismo mes otra constructora ha solicitado un cambio de uso sanitario a residencial para hacer más rentables sus parcelas en Playa Flamenca. En concreto, la modificación del plan parcial Citrus, contempla 15 adosados en un terreno previsto solo para equipamiento

Estas peticiones para que los suelos les sean más rentables contrastan con las reivindicaciones vecinales ante la carencia de infraestructuras y un abandono estructural durante décadas en las que el enorme crecimiento urbanístico no ha ido acompañado por servicios.

Servicios

Entre un mar de viviendas turístico residenciales, hay manzanas en el litoral oriolano que deberían contar desde hace mucho tiempo con instalaciones dotacionales privadas. Ya en el PGOU de 1990 los técnicos situaron solares para dotaciones públicas y privadas, cumpliendo la función pública y de interés general de la gestión urbanística.

Muchas de las públicas, incluidas amplias zonas verdes, no se han ejecutado, mientras que la mayoría de las privadas -centros sanitarios, religiosos o deportivos- no han encontrado salida.

Al margen de viales y zonas verdes, los equipamientos más relevantes para los vecinos han llegado de la mano de los usos terciarios, comercio y hostelería -sin ir más lejos cuenta con uno de los centros comerciales más grandes de la provincia-, mientras que en unas pocas parcelas se encuentran centralizadas dotaciones públicas como el Ayuntamiento, el Centro de Emergencias, los dos colegios, el instituto o un centro de salud.