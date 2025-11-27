Una decena de empresas optan al contrato más jugoso de las basuras de Orihuela desde que se municipalizó el servicio

El Ayuntamiento de Orihuela pretende modernizar el servicio de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos con un nuevo contrato de suministro que permitirá renovar prácticamente toda la flota de vehículos a lo largo de 2026. Si todo avanza conforme a lo previsto, incluso antes de Semana Santa podrían verse ya los nuevos vehículos por las calles del término municipal.

El Consistorio licitó en septiembre, a través de cinco lotes, un contrato destinado a la adquisición de siete camiones recolectores de residuos, tres camiones de caja abierta de 3.500 kilos, cuatro barredoras, un camión cuba de baldeo y un equipo hidrolimpiador. La concejala de RSU, Rocío Ortuño, ha confirmado que "la licitación ha tenido una muy buena acogida, al haberse presentado una decena de empresas especializadas del sector, lo que demuestra el interés por un servicio esencial para la ciudad".

El importe asciende a 3.493.788 euros, lo que lo convierte en la inversión más importante desde que se municipalizó el servicio.

Más de 7 millones de euros de inversión

Para Ortuño, "este contrato es el culmen de una serie de inversiones que se han ido materializando a lo largo del mandato y que superan ya los 7 millones de euros". A estos nuevos vehículos se suma la reciente adquisición de seis camiones basculantes de 3.500 kilos, cinco vehículos tipo pick up y SUV para personal y encargados, además de los cinco recolectores compactadores que ya están en funcionamiento desde agosto.

Asimismo, la renovación de contenedores de residuos y reciclaje, que comenzó a hacerse efectiva el pasado verano, continuará en breve con una nueva licitación de 1,8 millones de euros para la adquisición de más de 2.500 contenedores, incluyendo el quinto contenedor para la fracción orgánica.

Ortuño ha subrayado que "cada una de estas actuaciones está pensada, por un lado, para modernizar el servicio y, por otro, para que los trabajadores dispongan de la mejor maquinaria y puedan desarrollar su labor en condiciones óptimas", porque "nuestro objetivo es una Orihuela más limpia, y en ello estamos poniendo todos nuestros esfuerzos", ha concluido la edil.