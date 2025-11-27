El Hospital Quirónsalud Torrevieja y el RCNT impulsan el Dragon Boat en mujeres supervivientes de cáncer de mama

El Hospital Quirónsalud Torrevieja será el Servicio Médico Oficial del IV Festival Internacional Dragon Boat, que se celebrará los próximos 29 y 30 de noviembre en la playa del Acequión, organizado por el Real Club Náutico Torrevieja (RCNT). El evento reunirá a 400 deportistas de 20 equipos procedentes de distintos puntos de España, situando a Torrevieja como uno de los referentes nacionales del deporte de embarcaciones tipo dragón en temporada de invierno.

El Festival, organizado por el RCNT, cuenta con la colaboración de las concejalías de Deportes y de Prevención y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Torreviejay del Hospital Quirónsalud Torrevieja , así como de la Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana

Durante su celebración, el Hospital Quirónsalud Torrevieja desplegará un dispositivo sanitario integral para garantizar la atención de deportistas y asistentes, reforzando así su compromiso con la salud, el deporte seguro y la práctica deportiva adaptada.

Esta colaboración se encuentra enmarcada dentro de los actos de celebración del 25 Aniversario del Hospital Quirónsalud Torrevieja, un año especialmente significativo, repleto de iniciativas que han puesto en valor su historia, su compromiso con la salud y su estrecha vinculación con la comunidad

Francisco Fiestras, director territorial de Quirónsalud para Levante y Canarias, destacó durante la presentación del evento que “esta alianza refleja a la perfección lo que queremos celebrar en nuestro 25 aniversario: la salud como un camino compartido, la energía positiva que aporta el deporte y la capacidad de superación de nuestras pacientes. El equipo BCS es un ejemplo palpable de fortaleza y comunidad y para el Hospital Quirónsalud Torrevieja es un orgullo seguir impulsándolo junto al Real Club Náutico de Torrevieja y el Ayuntamiento”.

Por su parte, la doctora Rosa Cañón, concejala de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Torrevieja y jefa de Radioterapia Oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, ha subrayado “la importancia que tiene para la salud de las personas que han padecido cáncer la práctica regular de actividad física y la prevención y abordaje de la linfedema. El Dragon Boat es un ejemplo extraordinario de cómo el deporte puede convertirse en una herramienta terapéutica, de unión y de recuperación integral para estas mujeres”.

Renovación del convenio para el apoyo del deporte adaptado

Este acuerdo forma parte del convenio de colaboración que el Hospital Quirónsalud Torrevieja y el Real Club Náutico Torrevieja, entidad que dirige Carlos Carmona, mantienen desde 2023 y que ha sido renovado hasta 2027. El objetivo de esta alianza es respaldar la práctica deportiva adaptada y promover los beneficios físicos, emocionales y sociales del Dragon Boat en mujeres que han superado un cáncer de mama, integradas en la categoría BCS (Breast Cancer Survivor).

Ambas entidades trabajarán conjuntamente para dar a conocer esta modalidad deportiva y fomentar una actividad física continuada y adaptada a las necesidades de cada participante, favoreciendo la creación de equipos que puedan realizar entrenamientos, salidas recreativas y competiciones de carácter sencillo; así como participar en encuentros y pruebas organizadas tanto por el RCNT como por otros clubes del país.

Esta colaboración tiene además un marcado componente social, al promover el contacto entre diferentes grupos de mujeres BCS que encuentran en el deporte un espacio de apoyo, superación y fortalecimiento físico y emocional.

El objetivo de esta alianza es mejorar la calidad de vida de las pacientes y difundir valores compartidos como la superación, el trabajo en equipo y la promoción de hábitos saludables.

IV Festival Internacional Dragon Boat

El IV Festival Internacional Dragon Boat contará con un programa competitivo de dos días en el que se el sábado se disputarán las pruebas de 200 metros en barcos DB12, formados por diez palistas, un timonel y un tambor, mientras que el domingo tendrán lugar las series en barcos DB22, con veinte palistas, timonel y tambor

Entre estas pruebas destaca la Regata Quirónsalud, dedicada íntegramente a la categoría Breast Cancer Survivor en la que participarán los equipos Sal Rosa de Torrevieja, Alberche Quirónsalud de Madrid, Libélulas Quirónsalud de Pontevedra y Quirónsalud Málaga, en una competición de carácter nacional que reunirá a todos los equipos BCS vinculados al Grupo (por no repetir, está correcto si lo pones igualmente)en la disputa del Trofeo Quirónsalud.

Este campeonato se ha convertido en un punto de encuentro esencial para estas deportistas, que encuentran en el Dragon Boat una herramienta de recuperación física, cohesión grupal y visibilidad en su lucha y superación del cáncer de mama.