La Junta Mayor de Semana Santa de Torrevieja inicia la elección de su presidente

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Torrevieja inicia este viernes el proceso electoral para la elección de su nuevo presidente o presidenta, siguiendo lo dispuesto en la Normativa Diocesana del Obispado de Orihuela-Alicante, después de que Francisco Beltrán diera por finalizado el mes pasado su mandato como presidente que inició en 2022.

Desde este viernes y hasta el próximo miércoles se presentarán las candidaturas, que deberán entregarse en sobre cerrado en la sacristía de La Inmaculada Concepción hasta las 20 horas.

Ya el jueves día 4 se publicará la lista oficial de candidatos y se enviará a los presidentes de las cofradías la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el 9 a las 20 horas en el Museo de la Semana Santa "Tomás Valcárcel", donde tendrá lugar la votación de las candidaturas presentadas.

Finalizada la votación, la Mesa Electoral elevará el resultado al Obispado de Orihuela-Alicante para su confirmación oficial del nuevo presidente o presidenta.

La Junta Mayor invita a todas las cofradías a vivir este proceso "en comunión", tal como recomienda la normativa eclesial, para que las elecciones se desarrollen en "un clima de paz, fraternidad y servicio a la Semana Santa de Torrevieja".

La Generalitat Valenciana declaró el pasado mes de octubre la Semana Santa torrevejense Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento que eleva su categoría desde la distinción provincial obtenida en 2011.