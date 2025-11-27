Orihuela celebra el primer pleno en la Costa mientras en la calle se "cocina" una alternativa para concurrir a las elecciones

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Orihuela se celebró este jueves por primera vez en la sede consistorial de la Costa en Playa Flamenca, una sesión que al mismo tiempo fue recibida con una protesta vecinal a sus puertas.

Con menos poder de convocatoria que en otras ocasiones, unas cien personas manifestaron ante una fuerte presencia policial el descontento del litoral, denunciando "el abandono, la desigualdad y la falta de respeto institucional". Dentro, el alcalde Pepe Vegara quiso dejar claro, ante las críticas por un estricto control en la entrada del edificio, que se habían quedado fuera porque no habían querido entrar.

Con todo, la concentración sirvió para recoger más de 150 firmas contra el tasazo de la basura. El objetivo del Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC), que promueve la iniciativa, es recabar 500 para enviarlas a finales de diciembre a la comisión europea para solicitar una reducción. "Pagamos un impuesto de la basura de los más altos en España, pero la limpieza es claramente deficiente", advirtieron, a lo que añadieron que más de mil vecinos han solicitado por escrito su reducción, y el Ayuntamiento no ha contestado a nadie, pese a su obligación legal.

Durante todo el próximo mes, representantes del partido estarán en la puerta del Ayuntamiento de 9 a 11 horas para seguir recogiendo firmas e informar de cómo empadronarse para poder votar.

Vecinos concentrados, este jueves, en la puerta del Ayuntamiento / Información

La jornada también dio ocasión para acercar posiciones entre diferentes asociaciones, como FOCA y Unidos por la Costa, con la idea de posicionar al PIOC como el vehículo de reivindicación de cara a las elecciones municipales de 2027. El PIOC, que en la junta de distrito X logró a cinco de los seis representantes, en los pasados comicios se quedó, con 1.382 votos, a 100 papeletas de lograr un concejal.

Desde el PIOC, tras comparar la inversión en la ciudad con la del litoral, se preguntaron si no les asusta que Orihuela Costa se independice por "el maltrato continuo que estamos padeciendo los vecinos de la Costa".

Por su parte, desde Unidos por la Costa lamentaron "la falta de generosidad" por no incluir en el orden del día su pregunta al haberse cumplido ya el cupo de cinco, aprovechando que por primera vez se hacía un pleno municipal en el litoral, para resaltar, una vez más, "el olor nauseabundo de la depuradora, la pasarela sobre la AP-7, la situación del centro cívico Ramón de Campoamor, el colegio nº 20 o la ampliación del centro de salud de Aguamarina", así como el deficiente servicio de recogida de las basuras, la limpieza, los parques infantiles o el "reciclaje" de las barandillas de Playa Flamenca.

La organización vecinal también incidió en que hasta el Síndic de Greuges ha llamado al Ayuntamiento "ante un incumplimiento claro de las obligaciones de transparencia, accesibilidad y respuesta relativas a solicitudes de información pública", situando al Consistorio en uno de los más incumplidores de toda la Comunidad Valenciana.

Violencia machista

En la misma semana que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N se coló en el pleno a través de dos mociones de PSOE y Cambiemos. La primera salió adelante con todos los grupos a favor excepto Vox. El concejal socialista Juan Miguel López subrayó que "la violencia machista sigue siendo una realidad brutal y cotidiana que exige respuestas firmes por parte de las instituciones".

Así, la moción propone, entre otras medidas, reforzar la educación en igualdad (especialmente en infancia, adolescencia y juventud), aplicar con rigor todas las medidas del Pacto de Estado dentro de las competencias locales y estrechar la colaboración con el tejido asociativo que trabaja por la protección y acompañamiento de las víctimas. "Este Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. En memoria de todas las mujeres asesinadas, tenemos la obligación moral y política de actuar para que Orihuela sea un territorio libre de violencia", concluyó el edil.

La iniciativa de Cambiemos también se aprobó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP. La concejala Leticia Pertegal puso el foco en que "desde que Vox accedió al gobierno municipal, los consensos en materia de violencia de género han desaparecido de la institución, principalmente porque son negacionistas de esta lacra machista", al tiempo que añadió que "desde la Concejalía de Familia se destinan 10.000 euros de una subvención nominativa a una asociación antiabortista como es RedMadre, que se dedica a acosar a mujeres que van a clínicas ginecológicas en Alicante". Y todo esto ocurre, a su juicio, con "el beneplácito del Partido Popular, que no deja de ser cómplice con estas actitudes machistas". "No se puede ir presidiendo una marcha contra la violencia machista, cuando el propio PP es cómplice en el maltrato institucional hacia las mujeres", finalizó.

Por todo ello, la moción insta a que se implemente una Unidad de Salud Sexual en el Ayuntamiento, acceso a un aborto seguro y gratuito en la sanidad pública y mejorar e implementar las políticas y planes de igualdad.

Transporte

Cambiemos también reclamó una red de transporte y carriles bici que conecte de forma real el centro, la Costa y las pedanías a través de una moción que se aprobó con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox.

La falta de un sistema de transporte moderno afecta especialmente a jóvenes sin vehículo propio, a pedanías que ni siquiera tienen conexión directa con el Hospital y, de forma muy evidente, a Orihuela Costa, que carece de una estación intermodal y sufre líneas de autobús insuficientes, mal conectadas y con escasa frecuencia.

Así, la iniciativa insiste en que es urgente una red ciclista bien planificada, la mejora del transporte público y una conexión eficaz entre Orihuela Centro y Orihuela Costa para favorecer la cohesión social, cultural y económica del municipio, además de servicios especiales bien organizados durante periodos de alta afluencia: Navidad, Semana Santa, Moros y Cristianos, San Patricio y otras festividades.

En este punto, el equipo de gobierno subrayó la ampliación de líneas que contempla el nuevo servicio, que se licitará por un millón de euros anuales durante diez años.

Participación

Además, la moción de Ciudadanos para que se cumpla el reglamento de participación ciudadana, que salió adelante con la abstención del PP, dio para que la oposición criticara la ayuda directa de 50.000 euros a la Universidad de Murcia para poner en marcha el Observatorio de Opinión de Orihuela, "una herramienta política disfrazada de participación ciudadana", definió el concejal Isidro Grao (PSOE), que también manifestó que es "un peaje político pagado por el PP para mantenerse en el sillón".