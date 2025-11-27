El semáforo de la polémica en San Miguel de Salinas

Es la conversación de bar preferente de las últimas semanas de sanmigueleros y sanmigueleras -y también causa principal de indignación en muchos ellos-: el radar que regula el semáforo más céntrico del casco urbano en la calle Galán y Delgado. Caza a todo el que se lo salta. Y todo el mundo conoce en San Miguel de Salinas a alguien que ha sido multado. Y eso que el dispositivo lleva en marcha apenas tres meses. Impone multas a diestro y siniestro. En apenas 90 días se han enviado cientos de sanciones: 200 euros -100 si se anticipa el pago- y retirada de cuatro puntos del carné. A ellas les han seguido un aluvión de reclamaciones. Que en muchos casos han sido resueltas favorablemente porque el semáforo, siempre según esas resoluciones, no se ha instalado cumpliendo toda la normativa.

Señal que incumplía la normativa y que ha sido retirada tras los recursos a las multas / INFORMACIÓN

Un semáforo histórico

¿Por qué cientos de conductores se iban a saltar un semáforo en rojo? Porque no es un semáforo cualquiera. No regula un cruce. Distribuye el tráfico en dos sentidos de la marcha en un estrecho tramo de calle que solo permite circular por uno de ellos. Y está ahí desde hace muchos años. Tantos que muchos se lo saltaban de forma sistemática porque los periodos de paso son muy reducidos. Con lo que mientras circulan los coches el tiempo en el que los vehículos del sentido contrario deberían emplear en pasar en verde se agota esperando a que cubran el trayecto los que lo han superado en rojo. Algo que provocaba bastantes colas. La agosta calle, entre la plaza de La Libertad y el retén de la Policía Local es el principal vial de acceso y salida a las carreteras de Las Filipinas Campoamor a Orihuela Costa. También da acceso a la carretera de Rebate con destino a Pilar de la Horadada.

Lo único que hay que hacer es no pasarse el semáforo en rojo. Es algo básico para cualquier conductor Juan de Dios Fresneda — Alcalde de San Miguel de Salinas

Cartelería

La cartelería informativa que se había instalado para alertar a los conductores no era la homologada. Debería de ser de 132 centímetros x 90 centímetros y no de 30 x 30 como las que se instalaron. El Ayuntamiento ha rectificado en buena parte de esas deficiencias, pero a día de hoy, según uno de los pliegos de alegaciones aceptado al que ha tenido acceso este diario, siguen incumpliendo algunos de los requisitos básicos de la legislación de tráfico para este tipo de instalaciones y todas las multas que se aleguen podrían ser invalidadas si conocen cuáles son esas deficiencias.

El alcalde socialista, Juan de Dios Fresneda, lo tiene claro. "Si no quieren multa que no se salten el semáforo. Cuando uno aprende a conducir una de las principales infracciones que te explican que puedes cometer es pasarte un semáforo en rojo y no puede ser que ahí se hiciera por sistema". Asegura que fue el propio grupo municipal del PP el que felicitó en redes sociales al gobierno local por hacer cumplir una reivindicación de años de esa formación. El PP denuncia, sin embargo, que su única reacción señalar el afán recaudador del equipo de gobierno.

Vial de acceso a la calle que carece de señal indicativa del semáforo / INFORMACIÓN

La normativa

Y una cosa es saltarse el semáforo y otra es que la instalación no cumpla con la normativa, según insisten los conductores que han presentado los recursos. El primer edil explica que el Ayuntamiento ha escogido un sistema externalizado de una empresa para gestionar el semáforo. La mercantil se ha hecho cargo de la inversión y cobra 12 euros por multa, porque la tramita de forma íntegra, con otro aspecto polémico: si el conductor sancionado quiere la foto que pruebe el "delito" tiene que perdirla expresamente.

Para la oposición el famoso semáforo tiene una misión exclusivamente recaudatoria. Hasta el punto que esa mercantil ya ha cobrado 22.000 euros por algo más de dos meses de servicio, según fuentes del Partido Popular. Y eso son muchas multas, más de 1.800. Lo que implica que 1.800 conductores se han pasado supuestamente el semáforo en rojo.

Las multas se han cebado en muchos vecinos de origen británico y centroeuropeo que reside en las numerosas urbanizaciones aisladas que rodean el casco urbano de San Miguel, que cuenta ahora con unos 8.000 habitantes empadronados. Las imágenes que se pueden captar ahora son las mismas de siempre. Los coches siguen pasando con el semáforo en rojo. Con la consecuencia paradójica de que lejos de frenar aceleran para recorrer en el tramo lo más rápido posible y los pasos de peatones quedan en nada en una zona con dos centros educativos.

Hasta el punto que muchos conductores están evitando el dichoso semáforo y optan por escoger el vial de la ronda oeste para evitar cualquier problema.