Guardamar activa el protocolo contra la gripe aviar tras detectarse un caso en el municipio
El Ayuntamiento, tras confirmar la muerte de un pavo real en el parque Reina Sofía, vacía los lagos, crea zonas de confinamiento y retira especies
El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha recibido este viernes la notificación oficial con el protocolo a seguir después de que se haya detectado un caso de gripe aviar en un pavo real del parque Reina Sofía.
Las analíticas practicadas en el ejemplar han determinado que esa fue la causa de su fallecimiento. El propio alcalde del municipio, José Luis Sáez, ha informado en sus redes sociales de que el municipio ha activado el protocolo de erradicación previsto en coordinación con las autoridades competentes.
Además, ha recordado que, desde la orden ministerial del pasado 11 de noviembre, está prohibido alimentar o dar agua a las aves, tal y como señalan los carteles instalados en el parque Reina Sofía y la avenida Ingeniero Mira.
Así, operarios municipales han realizado los trabajos de vaciado y limpieza de los lagos, la creación de zonas de confinamiento y la retirada de especies.
Por último, el regidor ha reiterado un mensaje a la ciudadanía: "No alimentar ni acercarse a las aves", ya que aunque "el riesgo de contagio con humanos es muy bajo, puede producirse por contacto directo con las aves afectadas".
El protocolo de actuación obliga a la captura y sacrificio de pavos reales, el confinamiento de aves anátidas, la designación de veterinario para control, limpieza y desinfección y la prohibición de alimentar por parte de los visitantes, así como señalización con las medidas adoptadas, vigilancia y supervisión.
Además, el Consistorio ha cerrado el parque infantil del Reina Sofía para evitar que se interactúe con las aves, el tránsito y la estancia en el parque.
