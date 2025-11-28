Así será el nuevo Centro de Día para personas con Alzheimer en Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado este viernes el futuro Centro de Día para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas "Tomás Ballester Herrera", que se construirá en el Sector 25 del PGOU -frente al hospital Quirón- con una superficie aproximada de 2.700 metros cuadrados construidos y una urbanización de parcela de más de 7.900 para atender a cien pacientes como mínimo. Su presupuesto estimado es de entre 7 y 8 millones de euros.

El proyecto, que está siendo redactado por el arquitecto Francisco Juárez, fue adjudicado por 204.354 euros, teniendo un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se prevé que en el mes de abril de 2026 podrá estar finalizada su redacción. Una vez concluida, se sacarán a licitación las obras de ejecución del centro, que tendrán una duración aproximada de un año.

Presentación del proyecto / Información

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con la concejal de Ong's y Voluntariado, Trudy Páez, el arquitecto redactor del proyecto, y la presidenta de AFA Torrevieja, Purificación García, han presentado en la sede de la asociación el proyecto del futuro centro, que contará con un área de acceso y administración (421 metros cuadrados para recepción, guardarropía, consigna, despacho de Dirección, cuatro despachos de administración, sala polivalente de profesionales, office, salón de actos y aseos adaptados para visitas), área de servicios generales (482 metros cuadrados para comedor y aseos adaptados, cocina, despensa, cuarto de basuras y de limpieza, lavandería, almacenes, vestuarios, sala de instalaciones y distribuidor) y área de atención especializada (1.080 metros cuadrados para tres salas polivalentes de actividades, sala de actividad y convivencia, sala de rehabilitación, sala de terapia ocupaciones, tres cabinas de fisioterapia, gabinete de Psicología, dos salas de tratamiento y curas, consulta médica, peluquería, podología, despachos, aseos adaptados, baños geriátricos y distribuidor).

Demanda social

Según el Consistorio, este proyecto supone un paso decisivo para dar respuesta a una de las principales demandas sociales de Torrevieja, ya que permitirá dotar a la ciudad de un lugar especializado donde se cubrirán las necesidades complejas y cambiantes de los pacientes y al mismo tiempo proporcionará apoyo vital a los familiares y cuidadores principales.

El alcalde ha subrayado que "será un espacio moderno, accesible y plenamente adaptado, diseñado para ofrecer un entorno seguro, confortable y estimulante para que los usuarios reciban una atención especializada y de calidad, pero también que sus familias encuentren el apoyo que necesitan en un proceso que, a menudo, resulta especialmente duro".

Por ello, ha recalcado que "no es solo un edificio", sino "un compromiso con la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de quienes más lo necesitan".

Vista general del futuro centro / Información

Páez, por su parte, ha destacado que "la adjudicación de este contrato nos acerca al objetivo de contar con un recurso sociosanitario de primer nivel para atender a nuestros mayores y a las personas que padecen Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, ya que dada la complejidad y el impacto que tiene en las personas y sus familias estos centros se han convertido en un recurso indispensable".

Por último, la presidenta de AFA ha celebrado un centro "muy necesario para poder atender a cada vez más personas con esta enfermedad", contando en la actualidad la asociación con una lista de espera que no baja de las 30 a las 35 personas.