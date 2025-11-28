Las obras de El Paseo de Orihuela se retrasan unos días 

El Consistorio ha comunicado que las obras de reurbanización de El Paseo, ejecutadas por el Ayuntamiento de Orihuela a través de la Concejalía de Mercados, avanzan con normalidad y ya han incorporado mejoras técnicas que refuerzan la accesibilidad y la evacuación de aguas pluviales tras varias quejas vecinales. Como consecuencia de estas actuaciones, la fecha inicialmente prevista del día 6 deberá ampliarse unos días -aunque no se han especificado cuántos-, con el objetivo de completar correctamente los tramos donde se han aplicado estas mejoras.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara, que ha visitado los trabajos acompañado por la concejala de Mercados, Noelia Grao, ha explicado que "preferimos dedicar unos días más para garantizar el mejor resultado. Estamos trabajando para que este paseo esté preparado para el día a día y también para los momentos importantes del año".

Revisiones

Entre otros, se ha revisado la cota de todas las fachadas afectadas para asegurar que los accesos a viviendas, comercios y portales mantienen exactamente el mismo nivel que antes. "Con una revisión detallada de los niveles drenaje y evacuación de pluviales, ningún acceso se verá rebajado", ha afirmado la concejala.

Este esfuerzo permitirá que el paseo esté preparado para recibir con normalidad altos niveles de tránsito peatonal en aquellas ocasiones en las que la calle tiene un papel protagonista para la ciudad.

Así está el Paseo Calvo Sotelo tras dos meses en obras / Áxel Álvarez / Áxel Álvarez

Sistema de evacuación

Durante la ejecución de la obra se ha decidido mejorar el sistema de evacuación en el tramo final, pasando de un único imbornal a seis, multiplicando así la capacidad de desagüe en caso de lluvias intensas.

Asimismo, la sección constructiva de la calle se ha rediseñado para conducir el agua hacia el punto más bajo, evitando acumulaciones y haciendo que el comportamiento hidráulico sea más eficiente que el existente antes de la intervención. "Es más responsable invertir unos días más ahora que tener que actuar de nuevo dentro de unos años", ha señalado Grao.

El Ayuntamiento ha querido dejar claro que los trabajos están siendo supervisados diariamente por los técnicos municipales, que introducen ajustes sobre el terreno para que cada fase se ejecute con la máxima precisión, así como que la obra no se ha detenido en ningún momento y los avances continúan conforme a lo previsto.

Renovación

La reurbanización de El Paseo forma parte de la estrategia municipal para revitalizar el casco histórico y convertir este entorno en un espacio de convivencia. El proyecto incluye una plataforma única con prioridad peatonal, pavimento renovado en piedra natural, nueva iluminación y arbolado, bancos modulares y elementos informativos, diseño con hojas inspiradas en Miguel Hernández, como seña cultural de identidad. "Queremos un paseo accesible, seguro y vivo, que forme parte del día a día de los vecinos y que esté listo para acoger los momentos más especiales del calendario local. De hecho, las zonas de paso y los pavimentos se adaptan para mejorar la orientación y la seguridad de las personas con baja visión", ha concluido la concejala.