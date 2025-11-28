Orihuela invierte 100.000 euros en el asfaltado de 14 calles en La Murada

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado en La Murada una primera fase del plan municipal de asfaltado que contempla la mejora de 14 calles, con una inversión de 100.000 euros, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

Las calles contempladas son Jardín (Los Rocamora), Juan XXIII, Juan Ramón Jiménez, Los Almendros, travesía calle La Caja a calle La Plaza, barrio Los Campirulos, calle Magnolias (pendiente de ejecutar hasta finalizar la canalización de Iberdrola), Constitución, Las Cadenas, Los Riquelme (con calle Marcelina), José María García Rocamora y camino Los Mellinas (estas dos últimas pendientes de ejecutar lunes 1 diciembre).

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha destacado que se trata de actuaciones "muy necesarias y demandadas por los vecinos, por el pedáneo y por los concejales que tenemos en La Murada, todos muy preocupados por mejorar los servicios básicos".

El edil ha avanzado que aún quedan tres tramos por ejecutar, ya que se están realizando acometidas de suministros, adelantando que ya se trabaja en un nuevo plan de asfaltado para finales de este año, de forma que "las pedanías puedan ver otra renovación importante de sus calzadas".

Próximas inversiones

Además, ha explicado que junto al asfaltado se trabaja en otros proyectos para la pedanía. "Precisamente, estamos junto al parque de los Trovadores, uno de los más grandes de La Murada y que forma parte del proyecto municipal de mejora de 27 parques infantiles. Por su magnitud, será uno de los que más inversión recibirá. En total, se van a actualizar tres parques en La Murada", ha recalcado.

Entre las carencias pendientes, ha descrito el alumbrado, asfaltado y acerado, y "estamos elaborando los presupuestos de 2026 para dar respuesta a lo que los vecinos necesitan".

Visita a las obras de asfaltado / Información

Por su parte, el pedáneo de La Murada, José Manuel García Escolano, ha agradecido al Ayuntamiento el impulso a estas obras porque "los vecinos estaban muy hartos". Como curiosidad, ha indicado que hay una calle que llevaba 40 años sin asfaltar.

Finalmente, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha subrayado que este plan responde a demandas vecinales históricas no solo en La Murada, sino en todo el término municipal: "Ha habido una falta de mantenimiento evidente y no podemos mirar atrás, pero sí podemos actuar. Como decía el pedáneo, hay calles con 40 años sin tocar. Ahora, por fin, el mantenimiento del término municipal empieza a ser una realidad".

Vegara ha confirmado que La Murada tendrá una nueva inversión el próximo año. "Este asfaltado es solo el principio. Habrá otra actuación en 2026 para continuar atendiendo lo que los vecinos llevan años reclamando", ha concluido.