El pesebre en Torrevieja huele a vino de La Mata

El Belén municipal de Torrevieja incorpora este año varias novedades con escenas inspiradas en la historia local. Así, reproduce el antiguo Ayuntamiento, un edificio centenario que se ubica en la plaza de la Constitución, para albergar la escena bíblica del empadronamiento, el evento que obligó a José y María a viajar desde Nazaret a Belén para cumplir con un decreto del emperador César Augusto y que culminó en el nacimiento de Jesús en un pesebre por falta de espacio en la posada.

El Nacimiento en esta ocasión se inspira en el vino de La Mata, situando las figuras del pesebre en una bodega llena de toneles y excavada en piedra, haciendo un guiño a un viñedo singular que destaca por su verde intenso en un medio ambiente semiárido y extremo junto al saladar de la laguna.

Una de las escenas, con la iglesia y el casino, del Belén torrevejense / JOAQUÍN CARRIÓN

También incorpora la Torre del Moro, reproduciendo la antigua torre que se construyó en Cabo Cervera durante el siglo XVI como unión en las labores de vigilancia entre Torrevieja y La Mata, dentro del marco defensivo para repeler el ataque costero de piratas berberiscos, y que hoy es un monumento de la ciudad declarado como Bien de Interés Cultural en 1985.

En total, se distribuyen 500 figuras sobre una superficie de 16 metros de largo por seis de ancho, muchas de ellas se han ido comprando en los dos últimos años y las otras, con más de 20 años de antigüedad, se han restaurado, explica Salvador Navarro, de la empresa Artes y Eventos, que se hizo con el contrato del montaje del Belén hace dos años. "Cuando llegamos había pocas figuras y la mayoría estaban destrozadas", añade quien a sus 35 años, escenógrafo y decorador, se considera belenista de toda la vida.

Trabajos para ultimar el Belén / JOAQUÍN CARRIÓN

Cuando tenía 18 años, Navarro recibió el encargo de montar el Belén municipal de Santiago de la Ribera, y en 2020, en pandemia, afrontó otro reto de grandes dimensiones: el de Cartagena, de 120 metros cuadrados. Ahora ultima el de Torrevieja, liderando un equipo de doce personas, un trabajo que comenzó el miércoles pasado.

Lo principal, señala, es la organización y la planificación. De hecho, empiezan en junio con el montaje modular dividiendo la escena en pequeñas planchas, "en porciones como si fuera un quesito", añade, para luego trasladarlo hasta el lugar de exposición, en este caso en la plaza de la Constitución. Diez horas diarias durante diez días para que todo esté listo para su inauguración este sábado a las 19.15 horas.

Carpa que alberga el Belén en la plaza de la Constitución / JOAQUÍN CARRIÓN

Fiestas

Este sábado desde el mismo lugar, a las 12 horas, también se llevará a cabo la primera salida de Lily y su comparsa. Como parte de las actividades tradicionales, destaca La Charamita, con sus gigantes y cabezudos, que realizará 13 salidas entre el sábado y el 5 de diciembre. Entre ellas, una salida nocturna y la ya consolidada Charamita Inclusiva, prevista para el martes 3 de diciembre a las 17 horas en la plaza de la Constitución, una iniciativa coordinada con asociaciones locales dedicadas a la diversidad funcional.

La Ofrenda Floral a la Purísima, también este sábado, partirá a las 17 horas desde la plaza de Oriente hacia la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, precedida por la participación de bandas de música, continuando así con las tradicionales Fiestas Patronales en honor a La Purísima Concepción, con una programación que combina actos religiosos, culturales, lúdicos y populares, dirigidos a todos los públicos.