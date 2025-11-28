El PSOE advierte de que los presupuestos de Torrevieja contemplan ingresos de 18 millones que no existen

El PSOE de Torrevieja ha calificado el presupuesto de 187.732.919 euros, una cifra récord, de "ficticio" al incluir un ingreso de 18 millones de euros que en realidad no existe, en referencia al dinero que el equipo de gobierno preveía obtener por renunciar a su porcentaje de pisos protegidos en el Plan Vive, enajenando 180 viviendas públicas que le corresponden de las 811 que se van a levantar para recibir un ingreso millonario para inversiones de 2026.

La portavoz del grupo municipal, Bárbara Soler, ha explicado este viernes que el acuerdo aprobado por la junta de gobierno del 8 de octubre establece claramente una permuta: el Ayuntamiento entrega parcelas públicas y recibe 182 viviendas de protección en el futuro, no dinero. "No existe ningún acuerdo posterior ni informe técnico o jurídico que avale sustituir esas viviendas por 18 millones de euros. Lo hemos pedido por escrito, hemos hablado con los técnicos, y la respuesta es clara: solo existe el acuerdo de permuta, no de venta", ha señalado.

De hecho, ha indicado que después de que el PSOE advirtiera este hecho "la presión ha surtido efecto", porque "el PP ha dejado de hablar de los 18 millones a cambio de ceder el suelo. Antes lo anunciaban a bombo y platillo, ahora dicen que el dinero vendrá de la venta de viviendas futuras. Es decir, reconocen que no pueden cobrar nada por el suelo, porque el acuerdo en vigor no lo permite".

Además, la edil ha lamentado que el PP quisiera renunciar a crear un parque estable de vivienda pública y entregar el control a una empresa privada. A su juicio, las viviendas que iban a ser municipales se perderán con el tiempo porque el decreto de Mazón permite descalificarlas en 15 o 30 años. La mayoría son de solo 30 o 40 metros cuadrados, demasiado pequeñas para que una familia o un joven pueda desarrollar un proyecto vital. Las condiciones para adquirirlas son muy favorables, hasta la mitad del precio en el mercado libre, pero "cuando termine la protección acabarán vendiéndose a precio de mercado y alimentando la especulación que ya sufre Torrevieja", ha añadido Soler.

D. Pamies

Todo ello se traduce, según el concejal socialista David Villanueva, en que "esta realidad invalida la principal fuente de ingresos con la que el PP pretende cuadrar los presupuestos de 2026".

En este sentido, el edil ha recordado que la propia junta de gobierno establece que la empresa tiene hasta 24 meses, más 12 de prórroga, solo para iniciar y construir, y que además debe obtener licencia de obra y calificación de vivienda protegida antes de firmar la permuta: "Con esos plazos, en el mejor escenario, las viviendas podrían estar listas para su venta en 2029", por lo que hasta ese momento no puede iniciarse ningún expediente de venta y, por tanto, no puede haber ingresos.

Proyectos

Dicho de otro modo: "Si los 18 millones no existen, el presupuesto es ficticio, y las 22 obras anunciadas no tienen financiación real", entre ellas la reordenación de las zonas junto al puerto (6,7 millones), la zona verde del Sector 25 (2,2), el centro de alta tecnología (1,28), la remodelación del edificio de La Plasa (4), el paseo de la playa de Los Locos (un millón), los aparcamientos disuasorios (otro millón) y los proyectos de presupuestos participativos (2 millones).

En resumen, ha subrayado Villanueva, "saben que no van a cobrar esos 18 millones en 2026 y aun así los usan para inflar las cuentas".

El grupo municipal ha afirmado que gracias a su labor de fiscalización "el PP no podrá desprenderse tan fácilmente del parque público de vivienda" y se ha comprometido a vigilar que las futuras VPO tengan una gestión que garantice su protección y su disponibilidad social a largo plazo.

"Lo que ha quedado claro es que el PP ha intentado una operación irregular para cuadrar sus cuentas. No lo han conseguido, y ahora sus presupuestos hacen aguas", han concluido.