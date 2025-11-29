La Primitiva aterriza en Almoradí con un nuevo premio: este es el dinero que se lleva el acertante
El boleto premiado, validado en un receptor de la Vega Baja, pertenece a uno de los dos acertantes de primera categoría en el sorteo de este sábado 29 de noviembre
El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado 29 de noviembre de 2025 ha dejado un acertante de primera categoría (6 aciertos) en Almoradí, que se embolsará un premio de 706.733,41 euros.
El boleto premiado fue validado en el receptor 32.325, situado en la avenida Manuel de Torres, número 20, de este municipio de la Vega Baja.
En el sorteo de este sábado hubo dos acertantes de primera categoría (6 aciertos), entre ellos el vendido en la provincia de Alicante. En la segunda categoría (5 aciertos + complementario) también han sido premiados dos acertantes que se llevarán 114.605,42 euros.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 20, 31, 35, 36, 37 y 46, con el complementario 25 y el reintegro 8.
En cuanto al Joker, el número premiado fue el 3 068 183, dotado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
