Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela

Los bomberos emplean material subacuático para rescatar el cuerpo sin vida de un varón, aún sin identificar, aparentemente sin signos de violencia

Labores de rescate del cuerpo sin vida hallado en el cauce del río

Labores de rescate del cuerpo sin vida hallado en el cauce del río / Consorcio Provincial de Bomberos

Loreto Mármol

Orihuela ha amanecido este lunes con un cadáver flotando en el río Segura a su paso por la ciudad, en pleno casco urbano. En concreto, a la altura del Puente Nuevo, detrás del casino.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido un aviso a las 8.48 horas sobre un cuerpo inerte hallado en el río. Rápidamente, efectivos del parque de Orihuela -un sargento, un cabo y ochos bomberos- se han movilizado con diverso material de rescate subacuático.

Así, han comenzado una búsqueda por el cauce hasta dar con el cuerpo. Posteriormente, lo han rescatado en torno a las 10.30 horas, dejando el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, en custodia de la Policía Judicial, en una intervención que continúa en curso. 

Bomberos emplean material subacuático para localizar el cadáver y su posterior rescate

Bomberos emplean material subacuático para localizar el cadáver y su posterior rescate / Consorcio Provincial de Bomberos

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, cuya identidad todavía se desconoce. Fuentes del cuerpo policial apuntan que aparentemente esta persona no presenta signos de violencia. Con todo, la autopsia revelará las causas de su fallecimiento y determinará el tiempo que llevaba en el cauce.

Mientras se está a la espera del levantamiento del cadáver, la Policía Judicial y Científica trabajan en averiguar la identidad del fallecido. Además, se ha activado el protocolo correspondiente que consiste también en realizar una inspección en el entorno y acordonar la zona.

