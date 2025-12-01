Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
Los bomberos emplean material subacuático para rescatar el cuerpo sin vida de un varón, aún sin identificar, aparentemente sin signos de violencia
Orihuela ha amanecido este lunes con un cadáver flotando en el río Segura a su paso por la ciudad, en pleno casco urbano. En concreto, a la altura del Puente Nuevo, detrás del casino.
El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido un aviso a las 8.48 horas sobre un cuerpo inerte hallado en el río. Rápidamente, efectivos del parque de Orihuela -un sargento, un cabo y ochos bomberos- se han movilizado con diverso material de rescate subacuático.
Así, han comenzado una búsqueda por el cauce hasta dar con el cuerpo. Posteriormente, lo han rescatado en torno a las 10.30 horas, dejando el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, en custodia de la Policía Judicial, en una intervención que continúa en curso.
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, cuya identidad todavía se desconoce. Fuentes del cuerpo policial apuntan que aparentemente esta persona no presenta signos de violencia. Con todo, la autopsia revelará las causas de su fallecimiento y determinará el tiempo que llevaba en el cauce.
Mientras se está a la espera del levantamiento del cadáver, la Policía Judicial y Científica trabajan en averiguar la identidad del fallecido. Además, se ha activado el protocolo correspondiente que consiste también en realizar una inspección en el entorno y acordonar la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- El policía local de Torrevieja que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
- La Primitiva aterriza en Almoradí con un nuevo premio: este es el dinero que se lleva el acertante
- El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un jugador
- La rehabilitación de la Fábrica del Hielo en Torrevieja mantiene en pie la fachada original y parte de la cubierta
- Un coche arde en la N-332 de Torrevieja por la colisión con otro vehículo