Detenidos dos jóvenes en Torrevieja por 13 robos de joyas con el método del tirón

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a dos jóvenes de 19 y 21 años como presuntos autores de 13 robos de joyas, que se cometieron mediante el método del tirón entre los meses de septiembre y noviembre. Los autores se centraban en víctimas especialmente vulnerables, seleccionadas por su menor capacidad de reacción, consiguiendo así robarle las joyas que llevaran puestas y asegurándose huir con más facilidad.

La investigación comenzó tras detectar un incremento de robos violentos cometidos en la vía pública mediante el mismo patrón delictivo. Los arrestados actuaban coordinados: mientras uno vigilaba la zona, el otro arrebataba de forma violenta las pertenencias a la víctima. En un mismo día llegaron a cometer hasta cuatro robos consecutivos.

Las primeras averiguaciones permitieron relacionar a los dos detenidos con ocho robos con violencia y hurtos, por los que fueron detenidos el pasado mes de octubre y puestos a disposición judicial, quedando en libertad.

Collar de oro sustraído y recuperado por los agentes / Guardia Civil

No obstante, en días posteriores, los investigadores detectaron nuevos hechos que sospecharon que podían estar vinculados de nuevo a estas dos personas. Confirmadas las sospechas, fueron detenidos nuevamente el 6 de noviembre, atribuyéndoles otros cinco robos cometidos en esa última semana. En esta ocasión, uno de los implicados ingresó en prisión por orden judicial.

La investigación ha permitido esclarecer los 13 hechos delictivos y desarticular por completo la actividad delictiva de los dos arrestados. Los objetos sustraídos eran, en su mayoría, cadenas y complementos de oro que lograban robar y vender con facilidad.

Cadena de oro robada por los detenidos / Guardia Civil

Robos similares

La Guardia Civil de Torrevieja está trabajando activamente para luchar contra este método de robo en las calles. De momento, ha logrado la identificación de 23 personas a las que se les han atribuido 56 delitos de este tipo cometidos en los últimos meses, de los que se han logrado recuperar diversas joyas que han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

Por ello, desde la Guardia Civil recuerdan algunas recomendaciones a la ciudadanía, para evitar ser víctimas de robos de esta naturaleza: mantener bolsos, teléfonos y objetos de valor en el lado interior de la acera, alejados del paso de otros peatones y de vehículos; evitar exhibir joyas llamativas y al alcance de otros, especialmente en zonas concurridas o de paso estrecho; caminar preferiblemente por zonas iluminadas y transitadas y dar aviso o solicitar ayuda de inmediato al 062 o al 112 ante cualquier comportamiento sospechoso o en caso de sufrir o presenciar un delito.

Colaboración ciudadana

También se hace hincapié en que la colaboración de todos los ciudadanos es vital para ayudar a cualquier persona que pueda ser víctima de un delito de este tipo y especialmente a aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por sus circunstancias personales. Por esto, si alguna persona es testigo de un delito o cree que pudiera cometerse, se recomienda avisar inmediatamente, tratando de recabar todos los datos que sean posibles sobre los presuntos autores.