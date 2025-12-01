Un jardinero se cae de tres metros de altura mientras trabajaba en Orihuela

Un jardinero se ha caído desde tres metros de altura este lunes mientras se encontraba trabajando en el barrio de Los Pérez, en la pedanía oriolana de La Murada.

El trabajador, tras precipitarse al vacío, mostraba dificultad para respirar. Tras ser atendido por un equipo sanitario, ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Vega Baja.

Los golpes o caídas son las segunda causa más frecuente de muerte en el trabajo, con 64 fallecidos, por detrás de los infartos y derrames cerebrales, que sumaron 169 de los 489 profesionales fallecidos en accidente laboral. Le siguen los atrapamientos y aplastamientos, con 54, y los accidentes de tráfico, con 52 víctimas hasta agosto, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que recogen la evolución hasta el pasado mes de agosto de los accidentes laborales, una de las peores lacras que azotan al mercado laboral.

Últimos datos

Con todo, se registran menos fallecidos y menos accidentes graves en los centros de trabajo de Alicante. Según el último balance del departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, en los primeros ocho meses de 2025 se contabilizaron un total de 12.554 accidentes laborales, un 4,5% menos que en el mismo periodo del año pasado. El mayor descenso se registra entre los siniestros ocurridos en el mismo puesto de trabajo, que sumaron 10.560, un 5,8% menos; mientras que los denominados accidentes in itínere -mientras se va o se regresa del centro de trabajo- se redujeron algo menos, un 3,6%, hasta los 1.994.

En el caso de los accidentes graves, la caída fue del 8% con respecto a las cifras de 2024, con un total de 103 incidentes contabilizados por la Inspección de Trabajo.

Por su parte, el número de fallecidos en este periodo ascendió a 11 personas frente a los 18 trabajadores de la provincia que perdieron la vida en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 38%.

Por sectores y teniendo en cuenta solo los accidentes en jornada, la construcción se mantiene como la actividad más peligrosa, con un total de 1.757 accidente de todo tipo. Le sigue la industria manufacturera, que suma otros 1.613 incidentes en este periodo, y el comercio, con 1.568.

Igualmente, fueron bastante numerosos los siniestros contabilizados en el sector del transporte, con 917 casos, o el de las actividades administrativas y servicios auxiliares a las empresas, con 911.