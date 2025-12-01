Orihuela abre las puertas del centro ocupacional Oriol, mientras el AMPA advierte de que falta el equipamiento y el servicio de comedor

El AMPA Oriol ha advertido de que al centro ocupacional en el Palmeral, recientemente rehabilitado tras permanecer cerrado desde la dana de 2019, aún le faltan los equipamientos y el servicio de comedor. El Ayuntamiento de Orihuela se marcó como horizonte el Día de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles, aunque finalmente no será la fecha de regreso de los usuarios sino una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía conozca las nuevas instalaciones.

Con todo, el AMPA, que ha hablado de una jornada para reivindicar los derechos de estas personas que son la parte más vulnerable de la sociedad, también ha afirmado "tener motivos para alegrarnos de avances", como "el próximo traslado de los usuarios del centro ocupacional desde La Aparecida a las modélicas instalaciones del Palmeral, donde esperamos se avance en proyectos y talleres de plena inclusión".

Así, tras muchas protestas y críticas, ha felicitado al equipo de gobierno, tanto al alcalde Pepe Vegara como a los concejales Agustina Rodríguez y Matías Ruiz por "haber hecho realidad este hito".

Pero, al mismo tiempo, ha subrayado que "por desgracia, hay más motivos para seguir luchando por los derechos y oportunidades de plena inclusión laboral y social, que no se cumplen y que afectan tanto a nuestros familiares, como a otras personas que padecen la misma situación".

Tampoco se olvida de que hay 30 usuarios de la residencia que continúan "exiliados" en Torrevieja a la espera de que la Generalitat ejecute las obras del antiguo asilo y puedan regresar a su casa de Orihuela, de donde salieron hace más de seis años y que, mientras vuelven, tengan unas instalaciones dignas en la ciudad salinera.

Bajo el lema "Orihuela incluye: miradas que transforman", las actividades organizadas por el Ayuntamiento tendrán lugar de 11 a 13 horas.

El acto incluirá la lectura de un manifiesto a cargo del oriolano Javier Simón Pastor, voz inclusiva 2025. Javier es un joven de 20 años con diversidad funcional que compagina sus estudios en la Asociación ADIS con un trabajo a tiempo parcial. Además, es un gran activista de la igualdad de trato y, con su ejemplo, defiende una sociedad más inclusiva.

Celebración

Durante la jornada se presentará el nuevo logotipo del centro ocupacional Oriol, elaborado por alumnado de la Easdo, y se contará con la batucada del centro ocupacional Molinet de Monóvar, integrada por unos 40 jóvenes con discapacidad psíquica. También se ofrecerá una coreografía del grupo "Alma" del centro Oriol, con la colaboración de la Escuela de Protocolo del mismo centro.

La edil presenta los actos / Información

A continuación, los usuarios realizarán una visita guiada por las nuevas instalaciones del centro Oriol y de Crisol, recurso específico para personas con enfermedad mental, que se trasladarán próximamente a este espacio. Además, podrán visitarse las exposiciones "Estamos presentes", de Crisol, y la muestra fotográfica "¿Y por qué no?", del Oriol. La jornada finalizará con un ágape para todos los asistentes.

La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha puesto en valor el esfuerzo y la satisfacción de la concejalía y del equipo de gobierno por haber cumplido el objetivo de recuperar el centro, arrasado por la dana en 2019 y cerrado durante seis años: "Esta prioridad se marcó al comenzar el mandato y, dos años después, hemos cumplido el objetivo. Ya no es una promesa, es una realidad".

Cortometraje

El Teatro Circo ha acogido este domingo el Festival Racord 4. La temática del cortometraje ha sido un musical, por lo que la gala previa ha celebrado un bingo musical, donde las casillas con números han sido reemplazadas por pictogramas que correspondían a las canciones que ha interpretado en directo el grupo local "Los trompas de elefante".